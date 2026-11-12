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Tâm lý hóng drama

Đạt Nhi

TPO - "Chị chị em em 3" vượt 100 tỷ đồng giữa những tranh luận về kịch bản, diễn xuất và những tình huống liên quan đến ngoại tình. Bất chấp các điểm yếu bị chỉ ra liên tục, tác phẩm vẫn được dự đoán vượt phần trước để thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong cả series.

Theo Box Office Vietnam, phim cán mốc 100 tỷ đồng sau hơn một tuần phát hành. Riêng ba ngày cuối tuần đầu tiên, tác phẩm thu hơn 53,6 tỷ đồng. Nếu không có gì thay đổi, tác phẩm này sẽ dễ dàng bỏ xa những tác phẩm ra rạp cùng thời điểm, hướng tới mục tiêu cao hơn.

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Phim Chị chị em em 3 ngay từ khi giới thiệu đã gây ấn tượng với dàn diễn viên nổi tiếng cùng bối cảnh hoành tráng.

Bộ phim được chuyển lịch công chiếu từ 16/10 sang 30/10 nhằm tránh cạnh tranh trực tiếp với các phim đang hút khách.

Đây có thể coi là thời cơ vàng để thâu tóm thị trường bởi ở thời điểm phim ra mắt chưa có nhiều tác phẩm đủ sức cạnh tranh trực tiếp. Dữ liệu phòng vé cũng cho biết phim có lúc được tăng từ hơn 3.000 lên hơn 5.000 suất chiếu/ngày. Trong ba ngày cuối tuần đầu tiên, phim thu 53,6 tỷ đồng, chiếm hơn 75% doanh thu phòng vé cùng kỳ.

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Tác phẩm hiện nhận những ý kiến trái chiều về nội dung.

Rõ ràng, hơn 5.000 suất chiếu đồng nghĩa bộ phim hiện diện dày đặc trong lịch rạp, tạo thuận lợi về giờ xem và địa điểm cho khán giả, qua đó có điều kiện tích lũy doanh thu nhanh.

Chị chị em em 3 kể về những rắc rối tình cảm quanh cuộc hôn nhân sắp đặt giữa Văn Tài (Quốc Anh) và Thị Mầu (Kỳ Duyên). Khi Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) cùng chồng là Văn Cường (Steven Nguyễn) về dự đám cưới em gái cùng cha khác mẹ, tình cũ giữa Liễu và Tài lại trỗi dậy sau 15 năm xa cách.

Mối quan hệ càng phức tạp khi Thị Nương (Chi Pu), em gái nuôi của Tài, cũng đến dự cưới và đòi anh công nhận tình cảm của hai người.

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Chị chị em em 3 kể về những rắc rối tình cảm quanh cuộc hôn nhân sắp đặt giữa Văn Tài và Thị Mầu.

Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam, cho biết lượng vé đặt trước không biến động đáng kể sau khi phim gây tranh luận. Theo ông, nhóm khán giả tìm đến tác phẩm để giải trí, thưởng thức hình ảnh và diễn viên vẫn được đáp ứng nhu cầu.

Một điểm chạm nữa, không thể phủ nhận là Chị chị em em 3 đã đánh trúng tâm lý "hóng drama" của phần đông khán giả trẻ. Câu chuyện tình yêu, ngoại tình, xung đột gia đình bao giờ cũng có sức hấp dẫn đại chúng bởi nó gắn với trải nghiệm và cảm xúc của nhiều người.

Hãy nhớ đến những bộ phim truyền hình giờ vàng, dù liên tục bị chê về kịch bản, diễn xuất, tình tiết nhưng cứ hễ có yếu tố ngoại tình, bóc phốt, tiểu tam, trà xanh… là hầu như đều có lượt xem cao.

Ngay cả lời chê về những tình tiết trong phim cũng có thể trở thành một lý do hút thêm khán giả.

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Đạt được doanh thu hơn 50 tỷ đồng cho 3 ngày khởi chiếu, Chị chị em em 3 có doanh thu phòng vé gấp đôi so với phần phim trước.

Trên mạng xã hội, ngay sau khi phim ra mắt, những bàn luận về cảnh nóng, ngoại tình và hình tượng phụ nữ khiến tác phẩm liên tục được nhắc đến. Với một bộ phận người xem, phản ứng trái chiều có thể tạo thêm động lực kiểm chứng. Bộ phim trở thành một đề tài xã hội mà việc mua vé cho phép họ trực tiếp tham gia đánh giá.

Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh tạo nên một tập hợp ngôi sao có độ nhận diện cao. Những tên tuổi quen thuộc có thể đóng vai trò như lời mời ban đầu.

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Mối tình ngang trái giữa Thị Liễu và Văn Tài mang đến mâu thuẫn chính trong Chị chị em em 3.

Không phải ngẫu nhiên nhà sản xuất sẵn sàng chi trả số lượng cát xê khủng để mời gọi ngôi sao. Ngoài khả năng diễn xuất, việc mượn tên tuổi diễn viên để quảng bá phim là nước cờ luôn được tính đến trong hầu hết chiến dịch quảng bá phim ảnh trên toàn thế giới.

Một lợi thế nữa của Chị chị em em là thương hiệu. Phần ba bước vào thị trường với một thương hiệu quen thuộc, gắn với những quan hệ tình cảm phức tạp và các cuộc đối đầu giữa những nhân vật nữ. Khán giả có sẵn hình dung về trải nghiệm được chào bán, giúp bộ phim dễ được chú ý giữa nhiều lựa chọn.

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Những phân cảnh 18+ là tâm điểm bàn tán của tác phẩm.

Nhiều khán giả xem xong phim bình luận rằng, cảnh nóng đưa vào không giúp gì nhiều cho nội dung phim, nhưng lại giúp câu khách đến rạp.

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#Chị chị em em 3 #phim trăm tỷ #phim Việt #Ninh Dương Lan Ngọc #Chi Pu #Steven Nguyễn #18+

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