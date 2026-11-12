TPHCM: Phát hiện thi thể cô gái ở bãi đất trống

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tạm giữ một người đàn ông để điều tra hành vi sát hại cô gái 24 tuổi.

Rạng sáng ngày 12/11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể một cô gái ở bãi đất trống trong hẻm đường Võ Văn Vân.

Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường điều tra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng 24 tuổi. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ giám định pháp y.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã đưa một người đàn ông được cho là có liên quan đến hiện trường để làm rõ các tình tiết của vụ việc.

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết người đàn ông này ngoài 30 tuổi, làm nghề sửa máy may và gia công cơ khí. Người này đã thuê nhà xưởng tại khu vực hơn một năm.

Công an TPHCM đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ và làm rõ nguyên nhân tử vong của cô gái.