Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ sông Cha 'kêu cứu': Tàu hút cát áp sát bờ, dòng sông bị khoét ruột

Tiền Lê
Huỳnh Thuỷ

TPO - Những chiếc tàu hút cát liên tục áp sát bờ, vòi hút cắm sâu xuống lòng sông Krông Nô (chảy qua Đắk Lắk và Lâm Đồng) không ngừng sạt lở, cuốn trôi đất sản xuất của người dân. Ngay những khúc sông đang bị sạt lở, hoạt động hút cát vẫn diễn ra.

Tàu hút cát sát bờ sông bị sạt lở.

Tàu hút cát áp sát chân điểm sạt lở

Trong khi người dân ven sông Krông Nô (còn gọi là sông Cha, chảy qua hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng) thấp thỏm trước nguy cơ mất đất, mất nhà do sạt lở, những chiếc tàu hút cát vẫn xuất hiện, thậm chí hoạt động sát những đoạn bờ đang bị dòng nước khoét sâu.

Từ phản ánh của người dân, từ tháng 6 đến nay, nhóm phóng viên Báo Tiền Phong nhiều lần có mặt dọc sông Krông Nô để theo dõi hoạt động khai thác cát tại các khu vực xảy ra sạt lở. Qua ghi nhận thực tế, phóng viên chứng kiến nhiều tàu hút cát hoạt động gần mép bờ, có thời điểm chỉ cách chân taluy sạt lở vài mét.

Dọc tuyến sông, nhiều điểm sạt lở kéo dài hàng trăm mét. Dòng nước khoét sâu vào bờ, tạo thành những hàm ếch lớn, phía trên nhô ra chênh vênh. Từng mảng đất đổ sụp xuống sông, kéo theo cây xanh, bụi tre, dừa nước bật gốc, nằm ngổn ngang dưới dòng nước. Nhìn từ trên cao, những vết sạt lở nối dài, tạo thành các vách đất dựng đứng, nham nhở như những vết cắt sâu vào đất liền.

tp-4.jpg
Lòng sông Krông Nô (còn gọi là sông Cha) ngày càng phình to, ngoạm sâu vào đất đai hai bên bờ.

Đáng chú ý, ngay giữa những đoạn bờ tan hoang ấy, hoạt động khai thác cát vẫn diễn ra. Tại khu vực ven sông thuộc xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng, phóng viên ghi nhận nhiều tàu hút cát hoạt động liên tục, có nơi rất gần khu vực bờ sạt lở.

Tiếng động cơ vang vọng cả khúc sông. Các vòi hút liên tục cắm xuống lòng sông, khuấy tung bùn cát, khiến nước quanh khu vực khai thác chuyển sang màu vàng nâu, loang thành từng vệt lớn trên mặt sông.

tp-54.jpg
tp-21.jpg
tp-6.jpg
Cận cảnh tàu hút cát sát bờ sông bị sạt lở.

Người dân mất đất, bất lực nhìn tàu hút cát

Không chỉ phản ánh bằng lời nói, nhiều người dân sống ven sông Krông Nô còn tự ghi lại hình ảnh, video tàu hút cát áp sát bờ, hoạt động ngay tại những khu vực đang sạt lở.

Ông H. (thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, nhiều lần chứng kiến tàu hút cát hoạt động sát mép bờ. Lo ngại đất đai tiếp tục bị cuốn trôi, ông từng ra nhắc nhở các tàu di chuyển ra xa nhưng không được chấp hành.

tp-55555.jpg
Khu đất nhà ông H. bị sạt lở.

Ông H. cung cấp cho phóng viên nhiều hình ảnh, video do gia đình tự ghi lại. Trong đó, những chiếc tàu hút cát tiến sát mép bờ, có thời điểm chỉ cách bờ vài mét. Đáng chú ý, các vị trí xuất hiện tàu hút cát cũng là những đoạn bờ đang bị sạt lở.

Ông H. kể rằng, gia đình từng có 9 sào đất ven sông. Từ năm 2023, khi hoạt động khai thác cát diễn ra thường xuyên, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, đất sản xuất của gia đình dần bị cuốn xuống lòng sông. “Có thời điểm tàu hút cát đưa vòi vào sát bờ để hút cát. Sau đó đất cứ thế sạt xuống sông. Riêng gia đình tôi đã mất khoảng 4 sào đất”, ông H. nói.

“Ngày trước lòng sông hẹp hơn nhiều, ven bờ có tre rừng và cây cối giữ đất. Giờ nhiều đoạn đã rộng gần 100m, cây cối cũng bị cuốn trôi theo các điểm sạt lở. Người dân phải đóng cọc, gia cố tạm để giữ đất, nhưng nếu việc hút cát vẫn tiếp diễn thì khó mà cầm cự được”, ông H. lo lắng.

Nỗi lo mất đất cũng đang đè nặng lên gia đình bà Diệp Thị Liên (SN 1964), ở thôn 4, xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk.

tp.jpg
Tàu hút cát hoạt động, trong khi đất sản xuất ven bờ của bà Liên cứ rơi xuống sông.

Bà Diệp Thị Liên cho biết, trước đây gia đình có khoảng 2,5 sào đất ven sông Krông Nô. Dọc bờ khi ấy là những bụi tre, lũy le bám rễ, giữ đất. Thế nhưng, qua thời gian, sạt lở ăn sâu vào đất liền, diện tích canh tác ngày càng thu hẹp. Đến nay, bà không còn dám sản xuất, đành để đất bỏ hoang.

Theo bà Liên, dòng sông trước đây có lòng hẹp, nước trong, người dân thường dùng làm nước sinh hoạt. Nay, nhiều thời điểm nước sông đục ngầu vì tàu hút cát hoạt động liên tục.

"Có lần chứng kiến tàu hút cát tiến sát bờ, tôi ra phản ánh thì người trên tàu xúc phạm, thậm chí có cử chỉ đe dọa. Tôi chỉ mong chính quyền và cơ quan chức năng giải quyết, đừng để hút cát nữa. Đất đai của gia đình sạt lở nhiều quá, không còn canh tác được”, bà Liên kể.

Nghi vấn tàu hút cát hoạt động ngoài tọa độ cấp phép

Hiện trên địa bàn xã Quảng Phú có 5 doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát trên sông Krông Nô gồm: Công ty TNHH Xuân Bình, Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Quảng Phú, Doanh nghiệp tư nhân Văn Hồng, Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân, Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản P.L. Ngoài ra, trên sông Krông Nô còn có Thủy điện Buôn Tua Srah do Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý.

tp-75.jpg
Những bãi tập kết cát bên bờ sông Krông Nô.

Theo UBND xã Quảng Phú, thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc sông Krông Nô tiếp tục diễn biến phức tạp, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất của người dân. Qua đánh giá ban đầu, nguyên nhân được nhận định có liên quan đến hoạt động khai thác cát và việc xả nước từ các hồ, đập thủy điện.

Đáng chú ý, theo UBND xã Quảng Phú, các doanh nghiệp sử dụng tàu, thuyền công suất lớn, kết cấu khung thép, trang bị hệ thống băng chuyền sàng lọc và vòi hút cát công suất lớn, hoạt động liên tục trên sông. Nhiều phương tiện neo đậu, vận hành hút cát ở cự ly rất gần bờ đất sản xuất, có dấu hiệu nằm ngoài phạm vi tọa độ được cấp phép.

Hoạt động hút cát liên tục tác động trực tiếp vào lòng sông, làm thay đổi cấu trúc dòng chảy đáy, khoét sâu chân bờ, được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây sụt lún, sạt lở nghiêm trọng.

Qua kiểm tra tại khu vực khai thác của Công ty TNHH Xuân Bình và Doanh nghiệp tư nhân Văn Hồng, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều đoạn bờ sông bị khoét hàm ếch, tạo thành vách đất dựng đứng. Đất cát trên mặt bờ nứt toác thành từng mảng lớn, tiềm ẩn nguy cơ đổ sụp xuống sông khi dòng chảy mạnh hoặc mưa lớn.

tp-4-1937.jpg
Những chiếc tàu của Công ty TNHH Xuân Bình hút cát tại thôn Đức Xuyên, xã Quảng Phú.

Trong khi, nhiều diện tích đất nông nghiệp, đất trồng hoa màu ven sông tại xã Quảng Phú vẫn bị dòng nước cuốn trôi qua từng đợt sạt lở. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đất sản xuất của người dân sẽ tiếp tục mất đi, phạm vi sạt lở ngày càng lấn sâu vào phía trong.

Sạt lở kéo dài khiến nhiều hộ dân ven sông Krông Nô mất đất sản xuất, sinh kế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng, sau nhiều năm kiến nghị, không ít trường hợp vẫn mòn mỏi chờ bồi thường.

Xem thêm

#Sạt lở #Đắk Lắk #Lâm Đồng #Krông Nô #hút cát #bờ sông #đất sản xuất #khai thác cát

Cùng chuyên mục

Làm rõ trách nhiệm vụ đường tránh Cao Bằng hư hỏng

Làm rõ trách nhiệm vụ đường tránh Cao Bằng hư hỏng

TPO - Ngày 10/11, thông tin về tiến độ sửa chữa hư hỏng ở đoạn đường nối tiếp đường tránh Cao Bằng, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, nhà thầu cam kết xong trong tháng 11. Cùng với đó, liên ngành tỉnh đã kiểm tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các đơn vị liên quan.

Cần 1.800 tỷ đồng sửa chữa Quốc lộ 80 qua An Giang nhưng không có vốn

Cần 1.800 tỷ đồng sửa chữa Quốc lộ 80 qua An Giang nhưng không có vốn

TPO - Lý giải tình trạng Quốc lộ 80 xuống cấp, lãnh đạo Sở Xây dựng An Giang cho biết, do lưu lượng phương tiện hiện tăng hơn 10 lần so với thiết kế ban đầu. Để nâng cấp, dự kiến tổng mức đầu tư cần khoảng 1.800 tỷ đồng, nhưng chưa thể triển khai do khó khăn về nguồn vốn.

Hàng nghìn hộ dân ở Nghệ An 'khát' nước sạch

Hàng nghìn hộ dân ở Nghệ An 'khát' nước sạch

TPO - Đường ống cấp nước đã được lắp đặt nhiều năm nhưng chưa thể vận hành, khiến hàng nghìn hộ dân ở phường Vinh Phú (Nghệ An) vẫn phải dùng nước giếng khoan, tốn kém chi phí lọc và lo ngại chất lượng nước sinh hoạt.

Sông Cha 'kêu cứu'

Sông Cha 'kêu cứu'

TPO - “Bất an” là cụm từ lột tả rõ nhất nỗi lòng của người dân sống ven sông Krông Nô (sông Cha) khi tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Thậm chí, có người phải rời nhà đi ngủ nơi khác mỗi khi đêm xuống vì sợ sạt lở có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Thái Nguyên tạm dừng khởi công Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức sau phản ứng của dân

Thái Nguyên tạm dừng khởi công Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức sau phản ứng của dân

TPO - Lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, hơn 400 hộ dân tổ dân phố Đầm Mương (phường Phúc Thuận) kiến nghị di chuyển vị trí Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức. Trước phản ứng của người dân, tỉnh Thái Nguyên đã tạm dừng khởi công, giao Thanh tra tỉnh rà soát các nội dung phản ánh.

Đường tránh Cao Bằng ngổn ngang sửa chữa dù đã quá thời hạn hoàn thành theo yêu cầu

Đường tránh Cao Bằng ngổn ngang sửa chữa dù đã quá thời hạn hoàn thành theo yêu cầu

TPO - Trước thực trạng mặt đường bong bật, hư hỏng tại tuyến nối tiếp đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng, Sở Xây dựng tỉnh đã yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành sửa chữa trước 30/10. Tuy nhiên, đến ngày 9/11 việc sửa chữa vẫn chưa xong, công trường ngổn ngang, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

Cà Mau yêu cầu nhổ bãi cọc bê tông chắn lối ra biển trước 15/11

TPO - Sau phản ánh về bãi cọc bê tông phân chia vùng nuôi vẹm đe doạ an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Kênh Mới, ngành chức năng Cà Mau yêu cầu địa phương chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ số cọc đã cắm, hoàn thành trước ngày 15/11, để bảo đảm an toàn giao thông thủy và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân.

Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

Cận cảnh núi rác quá tải ở Ninh Bình khiến người dân sống khổ

TPO - Lượng rác khổng lồ tồn đọng tại Khu liên hợp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, nhiều năm qua chưa được xử lý triệt để. Những núi rác chất cao, ngày đêm bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe