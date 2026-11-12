Cận cảnh rừng thông bị 'xẻ thịt' ở Gia Lai

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ 693 cây thông trồng, khoảng 28 năm tuổi bị cưa hạ trên địa bàn xã Ayun.
TPO - Ngày 10/11, thông tin về tiến độ sửa chữa hư hỏng ở đoạn đường nối tiếp đường tránh Cao Bằng, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, nhà thầu cam kết xong trong tháng 11. Cùng với đó, liên ngành tỉnh đã kiểm tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các đơn vị liên quan.
TPO - Những chiếc tàu hút cát liên tục áp sát bờ, vòi hút cắm sâu xuống lòng sông Krông Nô (chảy qua Đắk Lắk và Lâm Đồng) không ngừng sạt lở, cuốn trôi đất sản xuất của người dân. Ngay những khúc sông đang bị sạt lở, hoạt động hút cát vẫn diễn ra.
TPO - Lý giải tình trạng Quốc lộ 80 xuống cấp, lãnh đạo Sở Xây dựng An Giang cho biết, do lưu lượng phương tiện hiện tăng hơn 10 lần so với thiết kế ban đầu. Để nâng cấp, dự kiến tổng mức đầu tư cần khoảng 1.800 tỷ đồng, nhưng chưa thể triển khai do khó khăn về nguồn vốn.
TPO - Đường ống cấp nước đã được lắp đặt nhiều năm nhưng chưa thể vận hành, khiến hàng nghìn hộ dân ở phường Vinh Phú (Nghệ An) vẫn phải dùng nước giếng khoan, tốn kém chi phí lọc và lo ngại chất lượng nước sinh hoạt.
TPO - “Bất an” là cụm từ lột tả rõ nhất nỗi lòng của người dân sống ven sông Krông Nô (sông Cha) khi tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Thậm chí, có người phải rời nhà đi ngủ nơi khác mỗi khi đêm xuống vì sợ sạt lở có thể ập đến bất cứ lúc nào.
TPO - Lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, hơn 400 hộ dân tổ dân phố Đầm Mương (phường Phúc Thuận) kiến nghị di chuyển vị trí Dự án Công viên nghĩa trang Minh Đức. Trước phản ứng của người dân, tỉnh Thái Nguyên đã tạm dừng khởi công, giao Thanh tra tỉnh rà soát các nội dung phản ánh.
TPO - Trước diễn biến mưa lớn, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã tiến hành vận động người dân khu vực núi Một di dời đến nơi an toàn, đồng thời địa phương cũng giăng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm.
TPO - Trước thực trạng mặt đường bong bật, hư hỏng tại tuyến nối tiếp đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng, Sở Xây dựng tỉnh đã yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành sửa chữa trước 30/10. Tuy nhiên, đến ngày 9/11 việc sửa chữa vẫn chưa xong, công trường ngổn ngang, gây ảnh hưởng đến giao thông.
TPO - Là tuyến huyết mạch nối Quốc lộ 1 với cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tỉnh lộ 9 tại Huế xuống cấp nhiều năm, sửa chữa chắp vá, là mối nguy hiểm thường trực đối với người đi đường, nay tiếp tục chờ dự án nâng cấp.
TPO - Sau phản ánh về bãi cọc bê tông phân chia vùng nuôi vẹm đe doạ an toàn tàu thuyền ra vào cửa biển Kênh Mới, ngành chức năng Cà Mau yêu cầu địa phương chỉ đạo tháo dỡ toàn bộ số cọc đã cắm, hoàn thành trước ngày 15/11, để bảo đảm an toàn giao thông thủy và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân.
TPO - Trên đường từ Hải Phòng về Tây Ninh thăm ông ngoại bị ốm, cô gái mồ côi 17 tuổi bị tài xế xe khách yêu cầu xuống xe giữa đêm tại Quảng Ngãi vì không đủ tiền trả vé.
TPO - Lượng rác khổng lồ tồn đọng tại Khu liên hợp xử lý rác thải của Công ty CP Môi trường Nam Định, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, nhiều năm qua chưa được xử lý triệt để. Những núi rác chất cao, ngày đêm bốc mùi hôi thối, ruồi muỗi dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.
TPO - Phát hiện nữ giúp việc có hành vi thô bạo với mẹ già nằm liệt giường qua camera, gia đình ở Nghệ An đã trình báo công an. Người giúp việc sau đó thừa nhận hành vi chưa đúng mực của mình.
TPO - Bà Triệu Thị Ngoan, người trực tiếp mang cây bàng vuông - món quà của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa - về trồng tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk (cũ) xót xa khi hay tin cây bị chặt hạ.
TPO - Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an toàn thành phố Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện 62 vụ, 76 đối tượng có hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản, hủy hoại đất.
TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nhà lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu ở Huế được tu bổ bằng vật liệu truyền thống, nhiều hạng mục đã hoàn thành.