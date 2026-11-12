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Bạn đọc

Cận cảnh rừng thông bị 'xẻ thịt' ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ 693 cây thông trồng, khoảng 28 năm tuổi bị cưa hạ trên địa bàn xã Ayun.

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Cơ quan chức năng xác định có khoảng 693 cây thông tại khoảnh 5, tiểu khu 438, xã Ayun, tỉnh Gia Lai (thuộc Trạm Bảo vệ rừng số 5 - Ban Quản lý rừng phòng hộ﻿ Gia Lai quản lý) bị cưa hạ.
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Rừng thông này được quy hoạch với chức năng rừng phòng hộ.
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Một cây thông bằng cả người ôm bị cưa hạ tại hiện trường.﻿
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Đường kính của những cây thông bị cưa hạ khá lớn, có cây lên đến 70cm.
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Cành lá những cây thông bị cưa hạ còn khá mới, cho thấy việc khai thác diễn ra chưa lâu.
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Một cây thông có đường kính chừng 60cm bị cưa hạ.
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Các đối tượng còn chặt quanh thân cây thông cho chết dần.
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Cả một vạt rừng bị.

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#phá rừng #Gia Lai #rừng thông #xã Ayun #Công an tỉnh Gia Lai #điều tra #lấy đất rừng #rừng phòng hộ

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