Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Đại sứ Nga tại Mỹ qua đời

Minh Hạnh

TPO - Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Đại sứ Nga tại Washington - ông Alexander Darchiev - đã đột ngột qua đời hôm 11/11, hưởng thọ 66 tuổi.

1492735.jpg
Đại sứ Alexander Darchiev. (Ảnh: Tass)

Trong tuyên bố chính thức, cơ quan này cho biết: “Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên Bộ Ngoại giao Nga vô cùng thương tiếc thông báo, ông Alexander Darchiev - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Nga tại Mỹ, đã đột ngột qua đời vào ngày 11/11, hưởng thọ 66 tuổi".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova - sau đó xác nhận trên ứng dụng Telegram rằng ông Darchiev qua đời do một căn bệnh mãn tính.

Bộ Ngoại giao Nga mô tả ông Darchiev là "một nhà ngoại giao xuất sắc, một lãnh đạo giàu kinh nghiệm, một người bạn tử tế và một người cố vấn".

Bộ này nhấn mạnh: "Là một chuyên gia và am hiểu sâu sắc về các vấn đề Mỹ, ông Alexander Darchiev đã làm việc ở một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của chính sách đối ngoại Nga".

Ông Darchiev được bổ nhiệm vị trí đại sứ tại Washington vào tháng 3/2025, với nhiệm vụ thúc đẩy tiến trình hàn gắn quan hệ Nga - Mỹ.

Tass, Reuters

Xem thêm

#Đại sứ Nga tại Mỹ #Alexander Darchiev #quan hệ Nga - Mỹ #Bộ Ngoại giao Nga

Cùng chuyên mục

Ukraine ráo riết tìm tên lửa Patriot, châu Âu còn bao nhiêu để viện trợ?

Ukraine ráo riết tìm tên lửa Patriot, châu Âu còn bao nhiêu để viện trợ?

TPO - Ukraine đang ráo riết tìm kiếm tên lửa Patriot để đối phó các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga, với nhu cầu lên tới 300 quả trong mùa đông tới. Tuy nhiên, khi hợp đồng mua 500 tên lửa PAC-3 MSE từ Mỹ có thể phải chờ đến sau năm 2030, Kiev đang đặt kỳ vọng vào kho dự trữ của các đồng minh châu Âu.

Người tình tin đồn quen biết CEO Nvidia nhờ... chồng giới thiệu

Người tình tin đồn quen biết CEO Nvidia nhờ... chồng giới thiệu

TPO - Tờ The Information cho biết, Alice Huang - người tình tin đồn của Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang - đã gặp ông Jensen khoảng 10 năm trước khi mối quan hệ của cả hai bị phanh phui. Đáng chú ý, Alice được giới thiệu với ông Jensen thông qua chồng là Kang Wei.

Nghị sĩ cấp cao Mỹ kêu gọi tỷ phú Jensen Huang từ chức

Nghị sĩ cấp cao Mỹ kêu gọi tỷ phú Jensen Huang từ chức

TPO - Thượng nghị sĩ Cộng hòa Kevin Cramer - thành viên Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, vừa kêu gọi ông Jensen Huang từ chức Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, sau những tiết lộ về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa tỷ phú này với nữ doanh nhân Trung Quốc bị nghi là điệp viên.

Tin nóng quốc tế 11/11: Đàm phán tại Abu Dhabi báo hiệu bước ngoặt lớn trong tiến trình hòa bình Nga-Ukraine

Tin nóng quốc tế 11/11: Đàm phán tại Abu Dhabi báo hiệu bước ngoặt lớn trong tiến trình hòa bình Nga-Ukraine

TPO - Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý khi lần đầu tiên vấn đề cấu trúc an ninh châu Âu được đưa vào trọng tâm thảo luận. Tuy nhiên, những bất đồng chiến lược, áp lực chính trị tại Washington và khó khăn ngày càng lớn của Kiev vẫn là những rào cản đối với một thỏa thuận hòa bình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe