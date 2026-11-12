Đại sứ Nga tại Mỹ qua đời

TPO - Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Đại sứ Nga tại Washington - ông Alexander Darchiev - đã đột ngột qua đời hôm 11/11, hưởng thọ 66 tuổi.

Đại sứ Alexander Darchiev. (Ảnh: Tass)

Trong tuyên bố chính thức, cơ quan này cho biết: “Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên Bộ Ngoại giao Nga vô cùng thương tiếc thông báo, ông Alexander Darchiev - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Nga tại Mỹ, đã đột ngột qua đời vào ngày 11/11, hưởng thọ 66 tuổi".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova - sau đó xác nhận trên ứng dụng Telegram rằng ông Darchiev qua đời do một căn bệnh mãn tính.

Bộ Ngoại giao Nga mô tả ông Darchiev là "một nhà ngoại giao xuất sắc, một lãnh đạo giàu kinh nghiệm, một người bạn tử tế và một người cố vấn".

Bộ này nhấn mạnh: "Là một chuyên gia và am hiểu sâu sắc về các vấn đề Mỹ, ông Alexander Darchiev đã làm việc ở một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của chính sách đối ngoại Nga".

Ông Darchiev được bổ nhiệm vị trí đại sứ tại Washington vào tháng 3/2025, với nhiệm vụ thúc đẩy tiến trình hàn gắn quan hệ Nga - Mỹ.