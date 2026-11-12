Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giám đốc một doanh nghiệp mượn máy móc trị giá hơn 6 tỷ đồng rồi đem bán đồng nát

Nhật Huy

TPO - Trần Như Long - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Long bị cáo buộc mượn hệ thống máy móc sản xuất trị giá hơn 6 tỷ đồng rồi đem bán đồng nát lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TPHCM) - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, TP. Cần Thơ), để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

1794407338937-5757001257098732122-5757001257098732122-5a73937b36c77716433e2bc5ab9f5ef8-5639.jpg
Bị can Trần Như Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, tháng 5/2025, Long đưa ra thông tin gian dối mượn máy móc đưa về nhà máy tại Cần Thơ để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ngành nhựa.

Tin tưởng Long, một Phó Giám đốc công ty tại TPHCM đã đồng ý cho mượn một hệ thống máy tái chế nhựa PET, một máy tách màu trong thời hạn 2 tháng. Tổng giá trị tài sản được xác định hơn 6,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận và vận chuyển số máy móc về Cần Thơ, Long không sử dụng theo mục đích đã cam kết mà liên hệ các cơ sở thu mua phế liệu để bán toàn bộ số máy móc này, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của Long có dấu hiệu cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xem thêm

#Trần Như Long #lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Cần Thơ #bắt tạm giam

Cùng chuyên mục

Khởi tố 4 bị can trong đường dây lừa đảo 'chạy' thi viên chức

Khởi tố 4 bị can trong đường dây lừa đảo 'chạy' thi viên chức

TPO - Lợi dụng nhu cầu dự tuyển viên chức ngành giáo dục và tâm lý lo lắng thi trượt của thí sinh, nhóm đối tượng ở Cao Bằng đưa ra lời hứa có thể can thiệp kết quả thi, cam kết “đỗ 100%”, thu gom hồ sơ với giá 200 - 300 triệu đồng mỗi trường hợp. Số tiền các đối tượng tiếp nhận, thu gom bước đầu được xác định lên tới hàng tỷ đồng.

Khởi tố giang hồ mạng 'Bình Trọc'

Khởi tố giang hồ mạng 'Bình Trọc'

TPO - Công an Hà Nội đã khởi tố "Bình Trọc" - một giang hồ mạng thường xuyên đăng tải các clip xoay quanh chủ đề đạo lý, đi thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Nữ sinh túm áo, hô hoán giữ người đàn ông dâm ô

Nữ sinh túm áo, hô hoán giữ người đàn ông dâm ô

TPO - Bị người đàn ông giả vờ hỏi thăm nhà người quen rồi có hành vi dâm ô, một nữ sinh ở phường Yên Tử, TP Quảng Ninh đã túm áo, hô hoán để người dân hỗ trợ khống chế. Mở rộng điều tra, công an làm rõ người này còn thực hiện hai vụ dâm ô tương tự.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe