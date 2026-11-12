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Dự án Công viên Safari Ba Vì: Đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân thuộc diện GPMB

Trần Hoàng

TPO - Liên quan đến Dự án xây dựng Công viên Safari Ba Vì (xã Ba Vì, Hà Nội), lãnh đạo xã khẳng định đây là dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi đời sống người dân địa phương, nhưng cảnh quan, môi trường vẫn được giữ gìn, bảo tồn và phát triển sinh thái.

Ngày 11/11, xã Ba Vì tổ chức đối thoại công khai với các hộ dân có đất và tài sản liên quan đến Dự án xây dựng Công viên Safari Ba Vì. Buổi đối thoại tập trung làm rõ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm sinh kế cho người dân trong quá trình triển khai dự án.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng và nhà đầu tư đã thông tin về chủ trương đầu tư, quy mô, định hướng triển khai dự án cũng như các nội dung liên quan đến đất đai, tài sản, chế độ, chính sách đối với các hộ dân trong vùng dự án.

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Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì Lê Văn Quân giải đáp ý kiến người dân tại buổi đối thoại

Hội nghị đã ghi nhận 15 ý kiến phát biểu của người dân, tập trung vào những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ gia đình, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chính sách có liên quan. Các ý kiến, kiến nghị đã được đại diện các cơ quan chức năng, nhà đầu tư và lãnh đạo UBND xã Ba Vì lắng nghe, trao đổi, giải đáp và tiếp thu.

Ông Lê Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì cho biết, dự án Công viên Safari Ba Vì đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thông qua chủ trương triển khai và UBND Thành phố ban hành quyết định việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án.

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Quy hoạch sử dụng đất khu vực thực hiện dự án. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử xã Ba Vì

Lãnh đạo xã khẳng định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển lâu dài của xã Ba Vì, địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội nhưng sở hữu lợi thế lớn về cảnh quan và điều kiện tự nhiên.

“Đây là dự án tốt, được Thành phố quan tâm, dành cho Ba Vì nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi đời sống người dân địa phương, nhưng cảnh quan, môi trường vẫn được giữ gìn, bảo tồn và phát triển sinh thái”, ông Lê Văn Quân nói.

Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì cho biết, Công viên Safari không chỉ hướng tới bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ hệ sinh thái mà còn tạo động lực phát triển du lịch, tạo việc làm, cải thiện môi trường và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

“Mọi chính sách đều hướng về nhân dân. Thành phố và xã sẽ đảm bảo tốt nhất quyền lợi của nhân dân thuộc diện giải phóng mặt bằng xây dựng công viên. Còn những vấn đề chưa thỏa đáng, trong quá trình triển khai đo đạc, kiểm đếm, cơ quan chức năng sẽ đưa ra chính sách cụ thể”, ông Lê Văn Quân nói.

Về chính sách an sinh xã hội, ông Lê Văn Quân cho biết, chủ đầu tư dự án sẽ nhận người dân vào làm tại Safari Ba Vì. “Xã sẽ yêu cầu chủ đầu tư cam kết ưu tiên số một đối với lao động địa phương. Công viên Safari Ba Vì dự kiến sẽ sử dụng khoảng 700 – 1.000 lao động và sẽ ưu tiên người dân địa phương”, ông Quân khẳng định.

Dự án Công viên Safari Ba Vì, quy mô khoảng 299ha với tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch sinh thái, bảo tồn quy mô lớn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế du lịch cho cửa ngõ phía Tây Thủ đô, thêm nhiều việc làm và sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Công viên Safari Ba Vì được Tập đoàn Sun Group triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, mang phong cách nhiệt đới đặc trưng, nằm hoàn toàn ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

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#Công viên Safari Ba Vì #Sun Group #Giải phóng mặt bằng #Bồi thường tái định cư #Du lịch sinh thái #safari Ba vì

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