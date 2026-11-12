Phái đoàn của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth bị nhắc nhở tại Mộ Chiến sĩ vô danh

TPO - Lính gác làm nhiệm vụ bảo vệ Mộ Chiến sĩ vô danh dường như đã lên tiếng nhắc nhở phái đoàn của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, vì có tiếng cười vang lên khi đoàn đến viếng tại địa điểm linh thiêng này.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: AP)

Theo video ghi lại sự việc, ông Hegseth cùng vợ và các trợ lý cấp cao được nhìn thấy đang chụp ảnh và trò chuyện với nhau trên những bậc thềm của đài tưởng niệm tại Nghĩa trang quốc gia Arlington, sau khi tham dự sự kiện nhân Ngày Cựu binh.

Sau khi tiếng cười vang lên, lính gác tiến về phía nhóm người và lớn tiếng nhắc nhở: “Tất cả khách tham quan phải luôn giữ không khí im lặng và tôn trọng”.

Nằm ở trung tâm Nghĩa trang quốc gia Arlington, Mộ Chiến sĩ vô danh là một địa điểm linh thiêng, nơi an nghỉ của ba quân nhân Mỹ chưa xác định được danh tính, trong đó có một người hy sinh trong Thế chiến 1. Lính gác bảo vệ khu mộ suốt 24 giờ mỗi ngày.

Khi được hỏi về sự việc, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói : “Bộ trưởng và toàn thể Bộ Chiến tranh luôn tôn vinh và sẽ tiếp tục tôn vinh sự hy sinh của các quân nhân để bảo vệ nước Mỹ”.

“Trong khi tưởng niệm ngày lễ trang nghiêm này, người lính đã nhắc nhở mọi người một cách đúng mực và đầy tôn trọng về việc duy trì sự nghiêm trang, đúng chuẩn mực”, ông Parnell nói thêm.

Trong tuần này, ông Hegseth - cựu binh Lực lượng Vệ binh quốc gia Lục quân Mỹ từng phục vụ tại Iraq, đã vượt qua thử thách chính trị, sau khi Hạ viện bác bỏ kiến nghị của một nghị sĩ Cộng hòa nhằm luận tội ông.

Tại cuộc họp báo hiếm hoi ở Lầu Năm Góc ngày 10/11, chỉ vài giờ trước cuộc bỏ phiếu, ông Hegseth cho rằng nỗ lực luận tội là “trò hề” và bảo vệ thành tích của mình. Thành tích này bao gồm việc ủng hộ cuộc chiến Iran, triển khai không kích những tàu bị nghi vận chuyển ma túy trên vùng biển Mỹ Latin và sa thải nhiều sĩ quan quân đội cấp cao.

Sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Dân chủ tuyên bố sẽ điều tra ông Hegseth về cách ông điều hành quân đội Mỹ và không loại trừ khả năng tiến hành một nỗ lực luận tội khác.