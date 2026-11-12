TPHCM trục xuất 115 công dân Campuchia, khởi tố 6 bị can

TPO - Công an TPHCM đã bàn giao 115 công dân Campuchia cho cơ quan chức năng nước này. Sáu bị can bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Các công dân Campuchia được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa qua biên giới.

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia.

Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, được lực lượng Công an TPHCM bóc gỡ trong thời gian qua.

Vụ việc được phát hiện từ quá trình rà soát địa bàn và tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp. Ngày 25/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Tân Hiệp kiểm tra hành chính đột xuất hai cơ sở lưu trú tại khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, TPHCM. Hai cơ sở được kiểm tra là nhà trọ Hoàng Anh 1 ở tổ 2 và nhà trọ Nguyễn Viết Bình ở tổ 1.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 151 công dân Campuchia đang lưu trú tại hai nhà trọ. Theo công an, cả hai cơ sở đều chưa thực hiện khai báo tạm trú cho những người này.

Các công dân này lưu trú tại các nhà trọ nhưng không đăng ký tạm trú.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Trong số 6 bị can, 4 người mang quốc tịch Việt Nam gồm Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Thơm, Trương Hoàn Vũ và Hồ Thị Vẹn. Hai bị can mang quốc tịch Campuchia là Serng Kumpheak Many và Kung Kimseng.

Qua vụ việc, Công an TPHCM đề nghị các cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài, không chứa chấp người nhập cảnh trái phép, quá hạn tạm trú hoặc lao động không phép.