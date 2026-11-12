Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM trục xuất 115 công dân Campuchia, khởi tố 6 bị can

Nguyễn Dũng

TPO - Công an TPHCM đã bàn giao 115 công dân Campuchia cho cơ quan chức năng nước này. Sáu bị can bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

902505551-1164658279662504-328796994023716725-n.jpg
903330234-1164658636329135-3803453045644666973-n.jpg
901589576-1164658509662481-432192127881026449-n.jpg
Các công dân Campuchia được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa qua biên giới.

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia.

Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, được lực lượng Công an TPHCM bóc gỡ trong thời gian qua.

Vụ việc được phát hiện từ quá trình rà soát địa bàn và tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp. Ngày 25/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Tân Hiệp kiểm tra hành chính đột xuất hai cơ sở lưu trú tại khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, TPHCM. Hai cơ sở được kiểm tra là nhà trọ Hoàng Anh 1 ở tổ 2 và nhà trọ Nguyễn Viết Bình ở tổ 1.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 151 công dân Campuchia đang lưu trú tại hai nhà trọ. Theo công an, cả hai cơ sở đều chưa thực hiện khai báo tạm trú cho những người này.

896488853-1164658682995797-8261274907391684285-n.jpg
Các công dân này lưu trú tại các nhà trọ nhưng không đăng ký tạm trú.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Trong số 6 bị can, 4 người mang quốc tịch Việt Nam gồm Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Thơm, Trương Hoàn Vũ và Hồ Thị Vẹn. Hai bị can mang quốc tịch Campuchia là Serng Kumpheak Many và Kung Kimseng.

Qua vụ việc, Công an TPHCM đề nghị các cơ sở lưu trú thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài, không chứa chấp người nhập cảnh trái phép, quá hạn tạm trú hoặc lao động không phép.

Xem thêm

#TP.HCM trục xuất 115 công dân Campuchia #Công an TP.HCM #khởi tố 6 bị can #tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép #khai báo tạm trú #phường Tân Hiệp

Cùng chuyên mục

Khởi tố 4 bị can trong đường dây lừa đảo 'chạy' thi viên chức

Khởi tố 4 bị can trong đường dây lừa đảo 'chạy' thi viên chức

TPO - Lợi dụng nhu cầu dự tuyển viên chức ngành giáo dục và tâm lý lo lắng thi trượt của thí sinh, nhóm đối tượng ở Cao Bằng đưa ra lời hứa có thể can thiệp kết quả thi, cam kết “đỗ 100%”, thu gom hồ sơ với giá 200 - 300 triệu đồng mỗi trường hợp. Số tiền các đối tượng tiếp nhận, thu gom bước đầu được xác định lên tới hàng tỷ đồng.

Khởi tố giang hồ mạng 'Bình Trọc'

Khởi tố giang hồ mạng 'Bình Trọc'

TPO - Công an Hà Nội đã khởi tố "Bình Trọc" - một giang hồ mạng thường xuyên đăng tải các clip xoay quanh chủ đề đạo lý, đi thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Nữ sinh túm áo, hô hoán giữ người đàn ông dâm ô

Nữ sinh túm áo, hô hoán giữ người đàn ông dâm ô

TPO - Bị người đàn ông giả vờ hỏi thăm nhà người quen rồi có hành vi dâm ô, một nữ sinh ở phường Yên Tử, TP Quảng Ninh đã túm áo, hô hoán để người dân hỗ trợ khống chế. Mở rộng điều tra, công an làm rõ người này còn thực hiện hai vụ dâm ô tương tự.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe