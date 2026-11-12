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Sức khỏe

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TPHCM: Bác sĩ luân phiên về trạm y tế khám chữa bệnh cho dân

Quốc Ngọc

TPO - Thực hiện chủ trương cử bác sĩ luân phiên hỗ trợ trạm y tế xã, phường, đặc khu của Sở Y tế TP.HCM, từ tháng 11/2026, Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM kết nối với Trạm Y tế phường Tân Thành, chính thức ra mắt phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền tại Điểm y tế Sông Xoài.

Lần đầu được chăm sóc

Ngày 11/11, phóng viên có mặt tại phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền tại Điểm y tế Sông Xoài. Người được phân công phụ trách chuyên môn tại phòng khám là ThS.BS Đặng Hải Hoàng Linh (Khoa Nội tổng hợp Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM) đang khám chữa bệnh cho người dân địa phương. BS Linh cho biết, ngay trong những ngày đầu đi vào hoạt động (từ 2/11), trung bình mỗi ngày có khoảng 5 lượt bệnh nhân đến thăm khám, điều trị.

Các kỹ thuật phòng khám đã thực hiện như châm cứu, xoa bóp, giác hơi cho các bệnh nhân hội chứng đau vai gáy, đau lưng, đau đầu, mất ngủ và tư vấn liên quan vắc xin. Đây là lần đầu tiên người dân khu vực Sông Xoài tiếp cận và được chăm sóc kỹ thuật y học cổ truyền ngay tại điểm và trạm y tế.

“Hiện cơ sở vật chất đáp ứng tương đối cơ bản với yêu cầu làm việc và nhu cầu thực tế tại đây. Địa phương vừa hỗ trợ thêm 2 máy điều hòa sau khi biết tin phòng khám chính thức hoạt động. Tuy nhiên, do điểm trạm còn xa, lượt khám chưa nhiều và chưa có hỗ trợ truyền thông của địa phương để người dân biết đến”, bác sĩ Linh cho hay.

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ThS.BS Đặng Hải Hoàng Linh chăm sóc người dân tại phòng khám

Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền tại Điểm y tế Sông Xoài còn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh lý mãn tính, các trường hợp sau tai biến, phục hồi sau tai biến, rối loạn giấc ngủ và tư vấn về dinh dưỡng, thực dưỡng, tập dưỡng sinh cho người dân.

Phòng khám áp dụng đa dạng các kỹ thuật chuyên môn y học cổ truyền bao gồm điện châm, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ, trích lể, giác hơi, cứu ngải, chiếu đèn hồng ngoại nhằm điều trị hiệu quả các bệnh lý trên cho bệnh nhân.

Mô hình bác sĩ luân phiên từ các bệnh viện về trạm y tế của TPHCM nhằm kết nối và phản ánh kịp thời nhu cầu của trạm để bệnh viện huy động các khoa, phòng hỗ trợ và phối hợp giải quyết các vấn đề chuyên môn ngay tại địa phương.

"Không thể một mình hoàn thành nhiệm vụ"...

Trong đợt này, cùng với ThS BS Đặng Hải Hoàng Linh, Trạm y tế Phường Tân Thành còn tiếp nhận thêm 2 bác sĩ luân phiên đến công tác là BS Võ Thị Cẩm Nhung - Khoa Sản phụ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và BS Nguyễn Quỳnh Nhi - Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ.

Theo bà Huỳnh Thị Phúc - Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, việc tăng cường bác sĩ về công tác tại trạm y tế địa phương có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

“Chương trình tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, góp phần hạn chế tình trạng chuyển tuyến, giảm chi phí đi lại và điều trị”, Bà Phúc nhìn nhận.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành bày tỏ mong muốn các bác sĩ phát huy năng lực, kinh nghiệm chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

“Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt và nơi lưu trú phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để các bác sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, bà Huỳnh Thị Phúc chỉ đạo.

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Lãnh đạo phường Tân Thành đón tiếp các bác sĩ được luân phiên xuống Trạm Y tế địa phương công tác

ThS BS Đặng Hải Hoàng Linh chia sẻ: “Với chuyên môn thuộc lĩnh vực sản phụ khoa, đa khoa và y học cổ truyền, chúng tôi hy vọng sẽ có thể phối hợp cùng với các anh chị tại trạm y tế tăng cường các hoạt động khám chữa bệnh tốt hơn cho người dân. Thông qua đó, sẽ thúc đẩy các phong trào tư vấn, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe, kiến thức cho người dân về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe”.

“Tuy nhiên, chúng tôi không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này mà chỉ có “một mình”. Các bác sĩ rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của lãnh đạo địa phương cũng như các cơ quan đoàn thể, cùng sự đồng hành của các trạm y tế. Trong 2 tháng tại đây, chúng tôi sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp, mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng”, BS Linh bày tỏ.

Theo yêu cầu của Sở Y tế TPHCM, thời gian bác sĩ luân phiên tối thiểu 2 tháng, tối đa 12 tháng, trừ trường hợp tự nguyện tham gia trong thời gian dài hơn theo quy định.

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#Viện Y Dược học Dân tộc TP.HCM #Y học cổ truyền #Trạm y tế cơ sở #Bác sĩ luân phiên #Chăm sóc sức khỏe ban đầu

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