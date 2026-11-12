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Thế giới

Bạo lực bùng lên ở Bangladesh sau khi cựu thủ tướng đòi trở về nước

Duy Khánh

TPO - Những người ủng hộ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đã xuống đường tại Bangladesh, để đòi chính quyền cho phép bà về nước. Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành đụng độ căng thẳng với lực lượng an ninh, dẫn đến việc cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn cao su để đối phó.

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Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. (Ảnh: Reuters)

Tại huyện Gopalganj, những người ủng hộ đảng Liên đoàn Awami do bà Hasina lãnh đạo đã đụng độ với lực lượng an ninh, trong khi xe cảnh sát bị phóng hỏa.

Làn sóng biểu tình trên toàn quốc nổ ra 1 ngày sau khi bà Hasina tuyên bố đã yêu cầu chính quyền cấp hộ chiếu, để bà có thể trở về Bangladesh. Hiện bà đang sống lưu vong tại Ấn Độ.

Đây là cuộc biểu dương lực lượng có tổ chức đầu tiên của những người ủng hộ bà Hasina kể từ khi bà bị lật đổ vào tháng 8/2024, giữa làn sóng biểu tình quy mô lớn phản đối chính quyền.

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Các cảnh sát Bangladesh đối phó với nhóm công nhân ngành may mặc đang biểu tình tại Narayanganj, ngày 4/11. (Ảnh AP)

Ngày 11/11, giao thông tại một số khu vực bị gián đoạn, khi người biểu tình tìm cách dựng rào chắn trên đường bằng lốp xe đang cháy. Trước khi các cuộc biểu tình diễn ra, nhiều phương tiện chở khách cũng bị phóng hỏa ở một số địa phương.

Rạng sáng 10/11, một tài xế xe buýt 60 tuổi thiệt mạng do ngạt khói, sau khi chiếc xe bị phóng hỏa tại thành phố Faridpur.

Khoảng 200 người biểu tình đã chặn trên cầu Padma dài 6,2 km bắc qua sông Hằng, tuyến giao thông quan trọng nối thủ đô Dhaka với khu vực tây nam Bangladesh.

Truyền thông địa phương đưa tin, hàng chục quả bom tự chế đã phát nổ tại Dhaka và một số khu vực khác trong những ngày gần đây.

Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Salahuddin Ahmed tuyên bố, chính phủ sẽ không để bất kỳ âm mưu nào từ bên ngoài biên giới gây mất ổn định trong nước.

"Mọi nỗ lực làm xấu đi tình hình an ninh trật tự hoặc gây bất ổn bằng những âm mưu từ bên ngoài biên giới đều sẽ không thành công", ông Ahmed nhấn mạnh.

Bà Sheikh Hasina chạy sang nước láng giềng từ tháng 8/2024, sau cuộc nổi dậy quy mô lớn chấm dứt 15 năm cầm quyền của bà.

Trong thời gian lãnh đạo đất nước, bà Hasina bị các đảng đối lập cáo buộc bỏ tù đối thủ chính trị và đàn áp những tiếng nói phản đối. Bà luôn bác bỏ những cáo buộc này.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 1.400 người thiệt mạng trong làn sóng biểu tình chống chính phủ năm 2024, phần lớn do trúng đạn của lực lượng an ninh.

Sau khi bà Hasina rời Bangladesh, các hoạt động của đảng do bà lãnh đạo bị cấm hoạt động, không được phép tham gia cuộc tổng tuyển cử tháng 2/2026.

Năm 2025, tòa án đặc biệt của Bangladesh đã tuyên án tử hình vắng mặt với bà Hasina, sau khi kết luận bà phạm tội ác chống lại loài người.

Cựu Thủ tướng bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng phiên tòa "thiếu công bằng và mang động cơ chính trị".

Bất chấp nguy cơ phải đối mặt với án tử hình, bà Hasina tuyên bố muốn trở về Bangladesh vào tháng 12/2026, và đã đề nghị Đại sứ quán Bangladesh tại New Delhi cấp hộ chiếu.

Tuy nhiên, Chính phủ Bangladesh khẳng định sẽ không cấp hộ chiếu cho bà và gọi cựu Thủ tướng là "phần tử khủng bố".

"Đây là một tội phạm đang bỏ trốn. Chúng tôi có hiệp ước dẫn độ còn hiệu lực với Ấn Độ và muốn bà ấy được bàn giao", Thứ trưởng Ngoại giao Bangladesh Humaiun Kobir tuyên bố.

Ngày 10/11, một công tố viên Bangladesh cho biết, bản án tử hình sẽ được thi hành nếu bà Hasina trở về nước, và bà đã bỏ lỡ cơ hội kháng cáo.

Theo BBC, AP

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#Bangladesh #Biểu tình #Cựu Thủ tướng Bangladesh

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