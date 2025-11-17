Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bị tuyên án tử hình

TPO - Hôm nay (17/11), một tòa án đặc biệt tuyên án tử hình cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người. Bản án liên quan đến cuộc nổi dậy quy mô lớn năm ngoái, khiến hàng trăm người thiệt mạng và chấm dứt 15 năm cầm quyền của bà.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina. (Ảnh: AP)

Tòa cũng tuyên án tử hình cựu Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan.

Toàn bộ quá trình tuyên án được phát sóng trực tiếp từ tòa án tại thủ đô Dhaka.

Chính quyền lâm thời đã siết chặt an ninh trước giờ tuyên án, huy động lực lượng biên phòng và cảnh sát làm nhiệm vụ tại thủ đô và nhiều khu vực khác.

Đảng Liên đoàn Awami của bà Hasina kêu gọi đóng cửa trên cả nước để phản đối phán quyết.

Bà Hasina và ông Khan bị xét xử vắng mặt, vì họ đang sống lưu vong tại Ấn Độ. Cả hai phản đối việc nhà nước chỉ định luật sư đại diện cho bà Hasina.

Hai người bị cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người liên quan đến cái chết của hàng trăm người trong cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo vào tháng 7 - 8/2024. Báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hồi tháng 2 cho biết có tới 1.400 người có thể đã thiệt mạng. Cố vấn y tế của chính quyền lâm thời cho biết hơn 800 người chết và khoảng 14.000 người bị thương.

Phán quyết được đưa ra chỉ vài giờ sau khi truyền thông Bangladesh đưa tin về các vụ nổ bom tự chế, trong đó có vụ nổ trước nhà một cố vấn tương đương cấp bộ trưởng ngày 16/11.

Cảnh sát trưởng Dhaka Sheikh Mohammad Sazzat Ali ra lệnh “bắn tại chỗ” nếu bất kỳ ai tìm cách đốt phá xe cộ hoặc ném bom tự chế. Chỉ thị được đưa ra khi có gần 50 vụ tấn công gây hỏa hoạn, chủ yếu nhắm vào phương tiện giao thông, và hàng chục vụ nổ bom tự chế được báo cáo trên toàn quốc. Truyền thông đưa tin đã có 2 người thiệt mạng.

Tòa án Tối cao Bangladesh đề nghị quân đội bố trí lực lượng bảo vệ quanh khu vực tòa án trước thời điểm tuyên án.

Trong một thông điệp, bà Hasina kêu gọi những người ủng hộ bà “không lo sợ” vì phán quyết.

Bà Hasina bị lật đổ vào ngày 5/8/2024 và chạy sang Ấn Độ. Nhà kinh tế đoạt giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus tiếp quản chính quyền lâm thời 3 ngày sau khi bà bị lật đổ, tuyên bố sẽ trừng phạt bà và cấm đảng Awami hoạt động.

Ông Yunus cho biết chính quyền lâm thời sẽ tổ chức cuộc bầu cử tiếp theo vào tháng 2, và đảng của Hasina sẽ không được phép tham gia.