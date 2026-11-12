Mưa lũ dồn dập, cao tốc Bắc - Nam sạt lở, nhiều nơi ngập sâu

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực phía Đông Đắk Lắk ngập sâu, đường sá chia cắt, nước lũ tràn vào nhà dân. Trong khi đó, đất đá sạt xuống cao tốc Bắc - Nam, các hồ thủy lợi và thủy điện triển khai xả nước.

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (Đắk Lắk) bị sạt lở.

Đất đá tràn xuống cao tốc, giao thông ách tắc

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III, khoảng 5h13 ngày 12/11, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.

Cụ thể, tại Km1287+750 đến Km1287+850, khu vực cầu vượt Suối Đá, xã Ô Loan, đất từ taluy tràn xuống mặt đường với độ dày khoảng 30cm.

Tại Km1288+170 đến Km1288+240, lượng đất sạt lở tràn xuống mặt đường dày từ 0,3-1,3m. Trong đó, làn đường số 1 bị đất phủ dày khoảng 30cm, khiến ô tô con không thể lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng Bắc - Nam ra Quốc lộ 1 tại Km1278+177. Máy móc, thiết bị được huy động đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.

Theo cập nhật của Khu Quản lý đường bộ III, đến thời điểm báo cáo, làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam đã được thông xe.

Đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc xúc dọn đất đá sạt lở trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong sáng 12/11.

Nước lũ dâng nhanh, tràn vào nhà dân

Không chỉ gây sạt lở trên cao tốc, mưa lớn kéo dài còn khiến nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đối mặt nguy cơ ngập lụt.

Theo thông tin cảnh báo từ hồ Mỹ Lâm, cập nhật lúc 0h ngày 12/11, lượng mưa trong 4 giờ tại khu vực này lên tới 222mm. Tổng lưu lượng nước về hồ đạt 341,52m³/s, lưu lượng xả qua tràn về hạ du là 158,9m³/s.

Theo cảnh báo từ hồ Mỹ Lâm, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước xả qua tràn khiến mực nước hạ du dâng nhanh, có nguy cơ gây ngập các tuyến đường tại những vị trí trũng thấp.

Tại xã Tuy An Tây, tình hình mưa lũ cũng diễn biến phức tạp. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, cập nhật lúc 7h18 ngày 12/11, nước hồ Đồng Tròn đã qua tràn sự cố về hạ lưu. Nhiều tuyến đường bị ngập, nước lũ tiếp tục dâng nhanh; tại thôn Trung Lương 2, nước đã tràn vào nhà dân.

Tại thôn Thế Hiên, nước tràn qua đường khu vực cầu cống. Khu vực cầu Hòn Ngang, Định Phong và một số tuyến đường vùng 3 cũng bị ngập, chia cắt.

Các lực lượng khẩn trương đưa bà con đến các khu vực tránh lũ. Ảnh: Tuy An Tây

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây yêu cầu các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân, chủ động sơ tán và di dời tài sản khỏi những khu vực nguy hiểm. Hồ Đồng Tròn có thể xả nước điều tiết sớm hơn 9h sáng cùng ngày.