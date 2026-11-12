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Giông lốc liên tục, sập và tốc mái 260 căn nhà ở Đồng Tháp

Chúc Trí

TPO - Liên tục xảy ra trong vài ngày, giông lốc quét qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà, gây thiệt hại ước tính hơn 8 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đồng Tháp cho biết, từ ngày 6 - 11/11, trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra 5 trận giông lốc quét qua 15 xã. Sức gió giật mạnh đã làm 260 căn nhà dân bị sập và tốc mái (trong đó 18 căn bị sập hoàn toàn). Giông lốc cũng làm 7 cột điện trung thế gãy đổ, gây mất điện cục bộ.

Hơn 23ha cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao như sầu riêng, mít của bà con nông dân bị gãy đổ, thiệt hại nặng.

Tổng thiệt hại kinh tế trong đợt thiên tai này ước tính khoảng 8,3 tỷ đồng.

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Lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ người dân khắc phục giông lốc tại xã Thanh Bình.

Tại các khu vực bị ảnh hưởng giông lốc, như xã Thanh Bình, Tân Thạnh, Châu Thành, Công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động lực lượng tới hỗ trợ người dân thu dọn, sửa chữa, dựng lại nhà cửa giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Lực lượng chức năng thu dọn cây xanh ngã đổ, giải tỏa ách tắc giao thông và xử lý các khu vực có nguy cơ mất an toàn lưới điện.

Đối với 18 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt thiên tai lần này, chính quyền địa phương đã bố trí nơi ở tạm thời và huy động lực lượng tại chỗ thu dọn tài sản, giúp dân dựng lại nhà. Từ nguồn vận động, các xã Trường Xuân, Phương Thịnh và Thanh Bình đã trao hỗ trợ khẩn cấp trước mắt từ 1 - 6 triệu đồng/hộ.

Tới nay, ngành điện đã khắc phục xong 7 trụ điện trung thế và cấp điện an toàn trở lại.

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Công an hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa tại xã Thanh Bình và Tân Thạnh.
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Giông lốc làm hư hỏng tài sản của người dân.

Báo động tình trạng thời tiết cực đoan

Báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã hứng chịu 42 vụ giông lốc, làm 2 người tử vong (do sét đánh), 35 căn nhà sập và cháy, 575 căn nhà bị tốc mái. Hàng chục ha hoa màu, cây ăn quả bị tàn phá, nhiều công trình công cộng, hạ tầng lưới điện gãy đổ. Tổng thiệt hại do thiên tai trong hơn 10 tháng qua gần 15,5 tỷ đồng. Chính quyền các cấp đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ để thẩm định chi trả kinh phí hỗ trợ, giúp người dân tái thiết cuộc sống và khôi phục sản xuất.

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