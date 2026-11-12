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Huế cảnh báo nguy cơ thiếu nước, nắng nóng gay gắt năm 2027

Ngọc Văn

TPO - Lượng mưa cuối năm 2026 tại Huế dự báo thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, nguy cơ thiếu nước cục bộ kéo dài sang đầu năm 2027, trong khi nắng nóng có thể đến sớm và gay gắt hơn.

Làm việc với Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế mới đây, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP. Huế, yêu cầu nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thời tiết theo từng khu vực, phục vụ hiệu quả công tác vận hành hồ chứa và điều tiết, sử dụng nguồn nước trong mùa khô.

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Dự báo cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tới, tại Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa diện rộng kéo dài 3 - 5 ngày.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, ngoài đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến hết ngày 12/11, thời gian còn lại của tháng 11 có thể xuất hiện thêm 1 - 2 đợt mưa lớn diện rộng hoặc cục bộ. Lượng mưa mỗi đợt phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Cuối tháng 11 và đầu tháng 12 có khả năng xuất hiện một đợt mưa diện rộng kéo dài 3 - 5 ngày.

Đáng chú ý, tổng lượng mưa tháng 11 và 12/2026 dự báo chỉ đạt 60 - 90% trung bình nhiều năm. Tình trạng thiếu hụt mưa có thể tiếp diễn trong những tháng đầu năm 2027, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước cục bộ. Nắng nóng năm 2027 tại Huế cũng có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm 7 - 10 ngày, với mức độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm và năm 2026.

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TP. Huế lên kế hoạch xây dựng kịch bản ứng phó thiếu nước cục bộ, bảo đảm nguồn nước tưới, sinh hoạt trong năm 2027.

Trước tình hình này, Đài kiến nghị thành phố chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, nhất là bảo đảm nguồn nước trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, cho biết 10 tháng đầu năm 2026, trên biển Đông xuất hiện 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới; TP. Huế ghi nhận 2 đợt lũ nhỏ trên báo động I. Đài đã phát hành gần 800 bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, với đặc thù địa hình từ miền núi, đồng bằng đến ven biển, đầm phá, công tác dự báo khí tượng thủy văn tại Huế có vai trò quan trọng trong điều hành sản xuất, vận hành hồ chứa, sử dụng nước và bảo đảm an toàn người dân.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Đài xây dựng bản tin cảnh báo chuyên đề, sát từng địa bàn; chú trọng nguy cơ ngập lụt tại đô thị, vùng thấp trũng; thời tiết nguy hiểm ảnh hưởng tàu thuyền ở cửa biển Thuận An và nguy cơ mưa lớn, sạt lở tại Nam Đông, A Lưới, khu vực tây nam thành phố.

Đồng thời, Đài cần kết nối dữ liệu quan trắc với Trung tâm điều hành thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo. Thành phố thống nhất sự cần thiết đầu tư nâng cấp trang thiết bị, công nghệ nhưng yêu cầu rà soát nhu cầu, bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải.

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#TP. Huế #dự báo thời tiết #thiếu nước #nắng nóng năm 2027 #mưa lớn #khí tượng thủy văn #Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh #điều hành sản xuất #vận hành hồ chứa #sử dụng nước

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