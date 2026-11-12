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Xe tải húc bay một đoạn lan can cầu Rạch Miễu, 3 người thương vong

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Đang lưu thông trên Quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu 1 (tỉnh Đồng Tháp), chiếc xe tải bất ngờ mất kiểm soát, tông thẳng vào lan can. Vụ tai nạn lúc rạng sáng khiến 3 người trên xe tải thương vong, một đoạn lan can cầu bị đâm sập.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h15 rạng sáng 12/11. Thời điểm trên, xe tải chở theo nhiều hàng hóa, trên buồng lái có 3 người, lưu thông trên Quốc lộ 60 theo hướng từ Mỹ Tho (Đồng Tháp) đi Bến Tre (Vĩnh Long).

Khi xe tải lên đến đầu cầu Rạch Miễu 1 (phía phường Thới Sơn, Đồng Tháp) bất ngờ mất kiểm soát lao vào lan can cầu.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến phần đuôi xe tải hất lệch sang một bên, nằm chắn ngang cầu, đầu xe lật về trước. Một đoạn lan can cầu bị cày nát. Hàng hóa trên xe văng khắp mặt cầu.

Tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu (cả 3 nạn nhân đều ngồi trên buồng lái xe tải).

Do phần thân xe tải nằm chắn gần hết mặt cầu khiến giao thông bị ách tắc, ùn ứ kéo dài.

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Hiện trường vụ tai nạn.
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Xe cấp cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với lực lượng liên quan có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

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#tai nạn cầu Rạch Miễu #cầu Rạch Miễu 1 #xe tải tai nạn #Đồng Tháp #Quốc lộ 60 #tai nạn giao thông

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