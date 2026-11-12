Cháy nhà ở Hải Phòng lúc nửa đêm

TPO - Đêm 11, rạng sáng 12/11, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hải Phòng) đã kịp thời tổ chức lực lượng, giải cứu 3 người trong một gia đình tại phường Lưu Kiếm thoát ra khỏi đám cháy nhà lúc nửa đêm.

Khoảng 00h ngày 12/11, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Công an TP Hải Phòng) nhận được tin báo hỏa hoạn tại ngôi nhà người dân tại phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng). Ngay lập tức, đơn vị này đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn, cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai phương án phá cửa kính cường lực, vòi phun nước khống chế ngọn lửa.

Cảnh sát PCCC&CNCH Hải Phòng giải cứu người gặp nạn trong vụ hỏa hoạn lúc nửa đêm.

Đồng thời, huy động tổ trinh sát tiến vào bên trong qua tầng 2 ngôi nhà để tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân. Ít phút sau, cảnh sát đã kịp thời cung cấp mặt nạ lọc độc dự phòng, giải cứu 3 người trong một gia đình mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn.

Sau đó, tổ cảnh sát cũng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, không gây thiệt hại về người và hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân.