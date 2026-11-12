Toà nhà 3 tầng ở New York bất ngờ đổ sụp, nhiều người thương vong

TPO - Một tòa nhà 3 tầng tại quận Brooklyn, thành phố New York (Mỹ), vừa bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hơn 250 nhân viên cứu hỏa và cấp cứu đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Theo lãnh đạo Sở Cứu hỏa New York Lillian Bonsignore, tính đến thời điểm cập nhật mới nhất, vụ tai nạn đã khiến tổng cộng 19 người thương vong, trong đó có 2 người tử vong, 4 người trong tình trạng nguy kịch và 12 người bị thương nhưng tình trạng ổn định. Đáng chú ý, trong số những người bị ảnh hưởng có 7 trẻ em.

Hiện trường vụ sập toà nhà ở New York. (Ảnh: AP)

Toà nhà đổ sụp vào khoảng 16h ngày 11/11 (giờ Mỹ). Các đơn vị cứu hỏa và cấp cứu y tế có mặt tại hiện trường chỉ 1 phút sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Bonsignore cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chính xác có bao nhiêu người còn ở trong khu vực bị sập. Công tác cứu hộ dự kiến kéo dài, do nhiều người có thể vẫn mắc kẹt dưới những lớp gạch đá và vật liệu xây dựng.

“Chúng tôi đã làm việc suốt nhiều giờ qua để nỗ lực hết sức nhằm cứu giúp tất cả những người có thể bị thương trong vụ sập công trình này. Hiện chúng tôi chưa biết còn bao nhiêu người ở trong khu vực đổ nát, và đây sẽ là một chiến dịch cứu hộ kéo dài”, bà Bonsignore nói.

Hình ảnh từ trực thăng của các hãng tin cho thấy hàng chục nhân viên cứu hộ trèo qua những đống gạch, dùng tay và máy cưa điện để phá dỡ các phần công trình đổ sập. Lực lượng chức năng cũng triển khai máy bay không người lái và chó nghiệp vụ để tìm kiếm những người sống sót.

Sau khoảng 2 tiếng, lực lượng cứu hộ đưa được 1 người phủ đầy bụi bẩn nhưng vẫn có thể cử động ra khỏi hố đào giữa đống đổ nát. Nạn nhân được đặt lên cáng và nhanh chóng chuyển đến xe cứu thương đang chờ sẵn.

Theo thông tin ban đầu, tòa nhà nằm sát khu đất đang được triển khai dự án xây dựng. Trước đó, một công trình một tầng trên khu đất này đã bị phá dỡ để phục vụ thi công, khu vực đang trong quá trình đào móng. Khi tòa nhà 3 tầng đổ xuống, gạch và các thanh gỗ từ công trình đã rơi vào hố thi công, khiến công tác cứu hộ trở nên phức tạp.

Một tòa nhà liền kề có chung tường với công trình bị sập vẫn đứng vững, song một phần bức tường đã bị phá hủy, để lộ các phòng bên trong.

Khi trời tối, lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc dưới ánh đèn, đào bới đống đổ nát để tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani biểu dương phản ứng nhanh chóng của lực lượng cứu hộ.

“Trong khi các hoạt động ứng phó khẩn cấp vẫn đang được triển khai, mong mọi người cùng hướng sự quan tâm và chia sẻ đến những người hàng xóm cũng như các thành viên trong cộng đồng đang gặp nạn”, ông Mamdani viết trên mạng xã hội.