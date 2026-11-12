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Thế giới

Thực hư tin đồn thế giới sắp bước sang ngày tận thế 13/11

Minh Hạnh

TPO - Năm 1960, tờ Science - một trong những tạp chí khoa học hàng đầu thế giới - đã đăng tải một bài viết gây rúng động dự đoán thời điểm thế giới sẽ kết thúc: Thứ Sáu, ngày 13/11/2026.

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(Ảnh minh họa: The Times India)

Với tiêu đề "Ngày tận thế: Thứ Sáu, ngày 13/11/2026", nghiên cứu này được thực hiện bởi Heinz von Foerster - một giáo sư người Mỹ gốc Áo, cùng hai sinh viên của ông là Patricia M. Mora và Lawrence W. Amiot.

Trong bài nghiên cứu, bộ ba tác giả lập luận: "Con cháu đời thứ tư của chúng ta sẽ không chết đói. Chúng sẽ bị chết ngạt”.

Lý do dẫn đến việc này là do “dân số loài người tiến đến vô cực, nên vào thời điểm đó, họ sẽ tự hủy diệt chính mình”.

Tuy nhiên, theo Giáo sư Alan MacEachern (Đại học Western, Canada), lời cảnh báo này là không có căn cứ.

Viết trên tờ The Conversation, ông trấn an: “Chúng ta sẽ không thức dậy vào thứ Sáu, ngày 13/11 trong tình trạng chết ngạt”.

Lý giải cho nhận định này, Giáo sư MacEachern chỉ ra một thực tế là tỷ lệ sinh toàn cầu hiện nay thấp hơn đáng kể so với thời điểm bài báo được xuất bản. Điều này cho thấy dự đoán về ngày tận thế vào ngày 13/11 dựa trên những số liệu lỗi thời.

"Ngày nay, tỷ lệ sinh toàn cầu chỉ bằng chưa đến một nửa so với tỷ lệ năm 1960”, ông viết.

Giáo sư MacEachern cũng chỉ ra rằng tác giả chính của nghiên cứu, ông Heinz von Foerster - từng là một ảo thuật gia sân khấu. Do đó, nhà khoa học này có thể đã sử dụng một số yếu tố trong các mánh khóe của mình vào bài báo.

“Bài báo của Von Foerster cùng các cộng sự đã thu hút sự chú ý vì đó là một công trình khoa học bình thường, nhưng lại được khoác lên mình một tiêu đề và kết luận đầy khác thường”, ông MacEachern nhận định. “Vì vậy, tất cả chúng ta sẽ thức dậy vào ngày 13/11 như bao ngày bình thường khác”.

Nhiệt độ giảm mạnh ở Trung Quốc?

Một giả thiết khác liên quan đến “Ngày tận thế 13/11” xuất phát từ một lỗi trên ứng dụng Thời tiết của Apple.

Ứng dụng này dự báo mức nhiệt thấp kỷ lục, từ -31°C đến -32°C trong ngày 13/11 tại một số thành phố ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Vũ Hán, Thượng Hải, gây ra làn sóng bàn tán xôn xao trên mạng.

Sự cố này thậm chí đã buộc cơ quan khí tượng Trung Quốc phải lên tiếng phản hồi. Cơ quan này khẳng định, ngay cả trong điều kiện thời tiết cực đoan do hiện tượng El Nino gây ra, mức nhiệt thấp như vậy cũng không thể xảy ra vào thời điểm này trong năm tại các khu vực đó.

"Nhiệt độ thấp tới -32°C ư? Không thể có sự thay đổi nhiệt độ như vậy được. Hiển thị đã trở lại bình thường”, Weather China - tài khoản Sina Weibo chính thức của Trung tâm Dịch vụ Khí tượng Công cộng thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc - viết.

Một blogger chuyên về thời tiết có tên Fengyun Mengyuan cũng đưa ra giải thích về sự cố này trên Sina Weibo, cho rằng đây không phải là lỗi sai số thông thường mà là vấn đề nằm trong chính hệ thống mô hình dự báo thời tiết.

Theo blogger này, mức nhiệt độ cực thấp sai lệch chỉ xuất hiện vào khoảng 20h ngày 13/11. Các khoảng thời gian trước và sau đó đều ghi nhận mức nhiệt bình thường.

Trên thực tế, mỗi ngày vào lúc 20h, các mô hình dự báo thời tiết số thường đưa ra kết quả dự báo quan trọng. Nhiều khả năng dữ liệu dự báo cho thời điểm cụ thể này đã xảy ra sai lệch lớn, dẫn đến việc ứng dụng hiển thị một cú sụt giảm nhiệt độ đột ngột.

Mặc dù lỗi này dường như đã được khắc phục, nhưng sự việc đã góp phần làm gia tăng những chỉ trích từ một bộ phận cư dân mạng Trung Quốc đối với các sản phẩm của Apple.

Daily Mail, Hoàn cầu Thời báo

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#ngày tận thế #Trung Quốc #dự báo #dân số toàn cầu #sụt giảm nhiệt độ #El Nino

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