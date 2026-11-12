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Thủ tướng: Nếu nhiệm vụ không đạt tiến độ, kết quả, phải xem xét điều chuyển, thay thế cán bộ

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Nếu những vấn đề đã quy định rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt tiến độ, kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, để có biện pháp điều chuyển, thay thế, bổ sung kịp thời ở những bộ phận chưa thực hiện được nhiệm vụ.

Chiều 12/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Xem xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, để có biện pháp điều chuyển, thay thế, bổ sung

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) đặt vấn đề, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới đã chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế của đội ngũ cán bộ công chức hiện nay.

Đại biểu cũng nêu, tại phát biểu nhậm chức trước Quốc hội ngày 7/4/2026, Thủ tướng cũng nói sẽ xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

“Để triển khai thực hiện Nghị quyết 24, sắp tới, Chính phủ có giải pháp căn cơ gì để khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, làm cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí mượn cớ, đổ lỗi cho những hạn chế bất cập của pháp luật để không dám quyết định, nhất là những lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao như về tài chính, tài sản công, đấu thầu, đất đai…

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn. Ảnh: Như Ý.

Trả lời vấn đề này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Trung ương đã có nghị quyết về tính tiên phong của cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ban Bí thư cũng có quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ. “Chính phủ cũng đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động và đặc biệt đã có các nghị định quy định về vấn đề này”, Thủ tướng nói.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhìn nhận, trên thực tế, trong quá trình triển khai vẫn còn có những đơn vị, địa phương, kể cả ở trung ương, còn tình trạng một bộ phận cán bộ vẫn sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh, không dám đương đầu với những vấn đề mới, vấn đề khó.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã và sẽ tiếp tục triển khai việc rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền, để có một hệ thống quy định của pháp luật đồng bộ, trong đó phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cũng như chính quyền cấp tỉnh và cấp xã.

“Chúng tôi cũng đang tiến hành rà soát lại toàn bộ việc phân cấp, phân quyền xuống địa phương, xác định rõ những nhiệm vụ nào chính quyền cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp xã có thể làm, nhiệm vụ nào phải rà soát lại. Cùng với đó, trong kế hoạch đầu tư công, sẽ bố trí đủ nguồn lực cho chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ”, Thủ tướng nói.

Bên cạnh việc quy định đầy đủ, theo Thủ tướng, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Nếu những vấn đề đã quy định rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt tiến độ, kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, để có biện pháp điều chuyển, thay thế, bổ sung kịp thời ở những bộ phận chưa thực hiện được nhiệm vụ.

“Theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sẽ tiến hành biện pháp đánh giá rất thẳng thắn, trách nhiệm và rất rõ. Tất cả những người vào vị trí công việc đã rõ chức trách, nhiệm vụ thì phải triển khai thực hiện chứ không thể đùn đẩy, né tránh được. Bên cạnh việc quy định rõ và bố trí đầy đủ nguồn lực, phải đánh giá rất khách quan, công tâm, công bằng”, Thủ tướng nêu rõ.

Doanh nghiệp chỉ có thể yên tâm đầu tư trong môi trường pháp lý mà quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp được bảo đảm

Tại phiên thảo luận, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) nêu số liệu về xuất khẩu, cho rằng đây là những dấu mốc rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, theo đại biểu, xuất khẩu vẫn dựa nhiều vào FDI, trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn phải chịu sức ép về vốn. Người lao động thu nhập thấp vẫn chịu áp lực từ giá cả sinh hoạt.

“Đề nghị Thủ tướng cho biết, năm 2027 và những năm tiếp theo Chính phủ ưu tiên cơ chế nào để doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm đơn hàng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng tỷ trọng xuất khẩu, qua đó tạo thêm việc làm ổn định và nâng thu nhập thực tế cho người lao động”, đại biểu nêu câu hỏi.

Trao đổi về vấn đề này, Thủ tướng cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đã xây dựng rất nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bài toán đầu tiên, theo Thủ tướng, là vấn đề thể chế. “Khi chúng ta có một khuôn khổ thể chế chuẩn mực, đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện và giảm thủ tục hành chính, giảm điều kiện kinh doanh, giảm về thời gian, chi phí tuân thủ thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo một hành lang pháp lý rất thông thoáng để hỗ trợ các doanh nghiệp của Việt Nam phát triển”, Thủ tướng nêu, cho rằng, đó là yêu cầu tiên quyết, phải làm, đã và đang tiếp tục triển khai.

Thủ tướng nêu, vừa qua, bên cạnh việc ban hành ngay lập tức các văn bản hướng dẫn thực hiện các luật và nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. “Điều quan trọng nhất là doanh nghiệp chỉ có thể yên tâm đầu tư trong một môi trường pháp lý mà các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp được bảo đảm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Vấn đề thứ hai, theo Thủ tướng, là liên quan đến năng lực của doanh nghiệp. Thủ tướng cho biết, muốn tăng cường năng lực của doanh nghiệp, trước hết, Nhà nước phải có đầy đủ các cơ chế. Bên cạnh các quy định của pháp luật, phải có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào các chương trình phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Ví dụ vừa qua, Chính phủ đã ban hành và triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Chúng ta cũng có chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa đến năm 2030. Chúng ta cũng có các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, rồi các chương trình thực thi các hiệp định thương mại tự do và khuyến khích việc kết nối giữa các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng lấy ví dụ, khi triển khai Nghị quyết 10 về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Đầu tư, trong đó áp dụng những cơ chế khuyến khích mạnh để các doanh nghiệp nước ngoài cam kết: Chuyển giao công nghệ; tăng cường sử dụng nhà cung ứng là các doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng của Việt Nam.

Thủ tướng cũng nêu, đã chỉ đạo Bộ Công Thương và Thương vụ các nước có trách nhiệm tiếp tục thúc đẩy đưa hàng Việt Nam ra các thị trường quốc tế, đồng thời tiếp tục mở mới các thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và theo các khối, để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam...

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