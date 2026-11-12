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Xã hội

Đà Nẵng diễn tập chữa cháy, cứu người trong hầm Hải Vân

Duy Quốc

TPO - Tình huống giả định tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và xe khách, kèm theo sự cố cháy xe tại cửa hầm Hải Vân (TP. Đà Nẵng), khiến nhiều người bị thương, mắc kẹt trong cabin. Lực lượng Công an Đà Nẵng huy động robot chữa cháy cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để giải cứu nạn nhân, khống chế đám cháy.

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Chiều 12/11, tại khu vực cửa hầm phía Nam hầm Hải Vân (TP. Đà Nẵng), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP. Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tình huống giả định tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Duy Quốc
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Theo kịch bản, một xe tải trọng 9 tấn lưu thông theo hướng Nam - Bắc bất ngờ nổ lốp trước bên tài, mất lái, đâm vào thành hầm. Xe tải di chuyển phía sau không kịp xử lý, tiếp tục va chạm mạnh khiến 2 tài xế và 2 phụ xe mắc kẹt trong cabin.
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Cách vị trí va chạm đầu tiên khoảng 20 m về phía Nam, một xe khách 29 chỗ và một xe khách 16 chỗ tiếp tục xảy ra tai nạn liên hoàn. Vụ việc khiến nhiều hành khách bị thương, một lái xe và một phụ xe mắc kẹt trong phương tiện. Giao thông khu vực đường dẫn vào hầm bị ùn tắc kéo dài.
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Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị chập điện, phát sinh nguy cơ cháy tại cabin. Nhiên liệu từ thùng dầu rò rỉ ra ngoài, kết hợp khói và nhiệt lượng lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các phương tiện xung quanh.
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Ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên bảo vệ báo Trung tâm điều hành và triển khai cứu nạn tại chỗ. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Đà Nẵng huy động lực lượng cùng các phương tiện chuyên dụng, gồm xe chữa cháy, robot chữa cháy và xe cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường phối hợp xử lý.
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Robot chữa cháy được sử dụng để xử lý đám cháy.
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Tại khu vực xe tải, lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị thủy lực chuyên dụng để banh, cắt các kết cấu kim loại, tạo khoảng trống tiếp cận và đưa người mắc kẹt ra ngoài.
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Song song với công tác cứu người, các xe chữa cháy triển khai đội hình phun nước làm mát, ngăn cháy lan. Robot chữa cháy được điều động tiếp cận xe tải, phun dung dịch chữa cháy, dập tắt đám cháy giả định.
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Buổi diễn tập nhằm kiểm tra khả năng phối hợp, chỉ huy, thông tin liên lạc và triển khai các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hầm Hải Vân. Qua đó, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn khai thác hầm và lưu thông qua khu vực.

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#robot chữa cháy #hầm Hải Vân #diễn tập chữa cháy #Công an Đà Nẵng #cứu nạn cứu hộ #tai nạn liên hoàn

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