Đà Nẵng diễn tập chữa cháy, cứu người trong hầm Hải Vân

TPO - Theo ghi nhận của Tiền Phong ngày 12/11, nhiều khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai nước lũ dâng cao, bao vây nhà cửa, tràn vào sân và các khu vực sinh hoạt của người dân. Nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện đi lại khó khăn, một số khu vực gần như bị cô lập giữa mênh mông nước.