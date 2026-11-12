Đà Nẵng diễn tập chữa cháy, cứu người trong hầm Hải Vân

TPO - Tình huống giả định tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải và xe khách, kèm theo sự cố cháy xe tại cửa hầm Hải Vân (TP. Đà Nẵng), khiến nhiều người bị thương, mắc kẹt trong cabin. Lực lượng Công an Đà Nẵng huy động robot chữa cháy cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để giải cứu nạn nhân, khống chế đám cháy.
TPO - Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ XX tại Campuchia có ý nghĩa rất quan trọng trên cả phương diện đa phương và song phương. Tại sự kiện, Việt Nam chú trọng hai định hướng lớn.
TPO - Tại kỳ họp chuyên đề tổ chức ngày 12/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện quy trình về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
TPO - Chiều 12/11, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định về công tác cán bộ và trao bằng khen của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
TPO - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Nếu những vấn đề đã quy định rõ thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ nhưng vẫn không đạt tiến độ, kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, để có biện pháp điều chuyển, thay thế, bổ sung kịp thời ở những bộ phận chưa thực hiện được nhiệm vụ.
TPO - Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong đã cùng lãnh đạo các sở ngành tặng cây xanh cám ơn các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng các tôn giáo đã tích cực đồng hành trong các phong trào, các chương trình hành động của thành phố.
TPO - Không chỉ di dời những cọc ngầm ven biển cắm sai vị trí ảnh hưởng tàu thuyền ra vào cửa biển, chính quyền ở Cà Mau còn yêu cầu các bên liên quan lắp thêm cảnh báo ở các cọc thấp để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.
TPO - Theo ghi nhận của Tiền Phong ngày 12/11, nhiều khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai nước lũ dâng cao, bao vây nhà cửa, tràn vào sân và các khu vực sinh hoạt của người dân. Nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện đi lại khó khăn, một số khu vực gần như bị cô lập giữa mênh mông nước.
TPO - Trên cơ sở chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tổng hợp, nghiên cứu kỹ, chuẩn bị dự thảo nghị quyết đảm bảo rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, khả thi, hiệu quả cao, thuận lợi trong triển khai thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ triển khai kết nối dọc quốc lộ 1A đến khu vực sân vận động Olympic trong năm 2027.
TPO - Ngày 12/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng cho biết, vừa xem xét, kết luận một số nội dung tại kỳ họp thứ 19, trong đó yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Bí thư Đảng ủy phường Hội An Đông và quyết định khai trừ một đảng viên do vi phạm rất nghiêm trọng.
TPO - Chiều 12/11, trước khi trả lời chất vấn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát biểu làm rõ một số vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.
Bác sĩ Phùng Thanh Hải, Giám định viên Pháp y tâm thần; Phó Viện trưởng phụ trách, điều hành Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện này.
TPO - Chất vấn Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân, đại biểu Sí Thị Mai Anh (đoàn Lào Cai) đặt vấn đề, học sinh có thể tự sử dụng nền tảng AI tạo sinh để nhận ngay lời giải hoặc bài viết hoàn chỉnh làm giảm cơ hội tự suy nghĩ và rèn luyện phát triển năng lực của học sinh như năng lực tư duy phản biện, năng lực sáng tạo và năng lực tự học, đề nghị có giải pháp khắc phục.
TPO - Phiên chất vấn Thủ tướng Lê Minh Hưng về những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ sẽ được diễn ra trong khoảng thời gian từ 15h45 đến 16h50 hôm nay (12/11).
TPO - Do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng, dự án đường Tam Trinh vừa được điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 314 tỷ đồng và gia hạn thi công sang năm 2027. Hiện tại, công trường dự án vẫn đang chiếm dụng một phần diện tích mặt đường để phục vụ hoạt động xây lắp.
TPO - Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều khu dân cư ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nước, hàng loạt tuyến đường ngập sâu.