Thu giữ 22 sổ tiết kiệm hơn 31 tỷ đồng tại nhà ‘Cậu Tuấn Cửa Ông’

TPO - Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn, thường gọi là “Cậu Tuấn Cửa Ông”, Công an TP Quảng Ninh thu giữ 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, cùng 10 khẩu súng tự chế và nhiều thiết bị phục vụ hoạt động trên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn thiết lập, sử dụng các tài khoản mạng xã hội như “Cậu Tuấn Cửa Ông”, “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh” có hàng nghìn người theo dõi để thường xuyên livestream, đăng video xem tử vi trực tuyến.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Văn Tuấn.

Thông qua việc khai thác thông tin cá nhân, Tuấn đưa ra những lời phán đoán về quá khứ, hiện tại, tương lai, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, Tuấn sử dụng những vụ việc nghiêm trọng có thật được lan truyền trên mạng để làm nội dung video, quy kết nguyên nhân cho việc người liên quan “phạm sao”, “phạm số” hoặc bị thần thánh trừng phạt.

Tuấn đưa ra những lời phán như “số phải chết”, “số phải cô độc”, rồi khẳng định phải dâng lễ để Tuấn cúng giải hạn, đổi cung số mới có thể hóa giải.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, Tuấn còn khai thác các vụ việc liên quan đến những người được gọi là “giang hồ mạng” bị công an bắt giữ để sản xuất video, thu hút lượt xem và tương tác, phục vụ mục đích vụ lợi.

Dưới những video này xuất hiện nhiều bình luận xúc phạm, lăng mạ các cá nhân được nhắc đến. Một số người xem bày tỏ lo sợ, chủ động đề nghị dâng lễ cho Tuấn để giải hạn sau khi nghe những lời phán.

Thu giữ 10 khẩu súng tự chế tại nhà Nguyễn Văn Tuấn.

Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ một máy quay, 5 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 10 máy tính, 6 thẻ nhớ, 10 ổ cứng và 6 sổ sách.

Ngoài ra, công an thu giữ 22 sổ tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn tại các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, cùng 10 khẩu súng tự chế.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tỉnh táo trước các nội dung mê tín trên mạng xã hội, không tin theo những lời phán thiếu căn cứ, tránh để nỗi lo về sức khỏe, gia đình và cuộc sống bị lợi dụng để trục lợi.