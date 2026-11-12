Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thu giữ 22 sổ tiết kiệm hơn 31 tỷ đồng tại nhà ‘Cậu Tuấn Cửa Ông’

Hoàng Dương

TPO - Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn, thường gọi là “Cậu Tuấn Cửa Ông”, Công an TP Quảng Ninh thu giữ 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, cùng 10 khẩu súng tự chế và nhiều thiết bị phục vụ hoạt động trên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn thiết lập, sử dụng các tài khoản mạng xã hội như “Cậu Tuấn Cửa Ông”, “Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh” có hàng nghìn người theo dõi để thường xuyên livestream, đăng video xem tử vi trực tuyến.

1000028103.jpg
Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Văn Tuấn.

Thông qua việc khai thác thông tin cá nhân, Tuấn đưa ra những lời phán đoán về quá khứ, hiện tại, tương lai, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, Tuấn sử dụng những vụ việc nghiêm trọng có thật được lan truyền trên mạng để làm nội dung video, quy kết nguyên nhân cho việc người liên quan “phạm sao”, “phạm số” hoặc bị thần thánh trừng phạt.

Tuấn đưa ra những lời phán như “số phải chết”, “số phải cô độc”, rồi khẳng định phải dâng lễ để Tuấn cúng giải hạn, đổi cung số mới có thể hóa giải.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây, Tuấn còn khai thác các vụ việc liên quan đến những người được gọi là “giang hồ mạng” bị công an bắt giữ để sản xuất video, thu hút lượt xem và tương tác, phục vụ mục đích vụ lợi.

Dưới những video này xuất hiện nhiều bình luận xúc phạm, lăng mạ các cá nhân được nhắc đến. Một số người xem bày tỏ lo sợ, chủ động đề nghị dâng lễ cho Tuấn để giải hạn sau khi nghe những lời phán.

a1.jpg
Thu giữ 10 khẩu súng tự chế tại nhà Nguyễn Văn Tuấn.

Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ một máy quay, 5 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 10 máy tính, 6 thẻ nhớ, 10 ổ cứng và 6 sổ sách.

Ngoài ra, công an thu giữ 22 sổ tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn tại các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, cùng 10 khẩu súng tự chế.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tỉnh táo trước các nội dung mê tín trên mạng xã hội, không tin theo những lời phán thiếu căn cứ, tránh để nỗi lo về sức khỏe, gia đình và cuộc sống bị lợi dụng để trục lợi.

Xem thêm

#Cậu Tuấn Cửa Ông #Nguyễn Văn Tuấn #22 sổ tiết kiệm #31 tỷ đồng #súng tự chế #bói toán trên mạng #Công an Quảng Ninh

Cùng chuyên mục

Đổ chất thải ra môi trường, giám đốc công ty bị khởi tố

Đổ chất thải ra môi trường, giám đốc công ty bị khởi tố

TPO - Nguyễn Long Nghĩa trên cương vị giám đốc chi nhánh một công ty chuyên sản xuất xoài sấy ở Đồng Tháp đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên xả chất thải từ hoạt động sản xuất ra môi trường trái quy định. Nghĩa vừa bị khởi tố để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Thủ đoạn 'bắt tay' giúp Công ty Free Land giảm hơn 117 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Thủ đoạn 'bắt tay' giúp Công ty Free Land giảm hơn 117 tỷ đồng tiền sử dụng đất

TPO - Vũ Minh Lý, Chủ tịch Công ty Free Land, bị cáo buộc lợi dụng quan hệ với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đưa hàng trăm triệu đồng cho các cá nhân liên quan để can thiệp quá trình thẩm định, xác định giá đất. Thủ đoạn này khiến số tiền sử dụng đất doanh nghiệp phải nộp chênh lệch hơn 117 tỷ đồng.

Khởi tố 4 bị can trong đường dây lừa đảo 'chạy' thi viên chức

Khởi tố 4 bị can trong đường dây lừa đảo 'chạy' thi viên chức

TPO - Lợi dụng nhu cầu dự tuyển viên chức ngành giáo dục và tâm lý lo lắng thi trượt của thí sinh, nhóm đối tượng ở Cao Bằng đưa ra lời hứa có thể can thiệp kết quả thi, cam kết “đỗ 100%”, thu gom hồ sơ với giá 200 - 300 triệu đồng mỗi trường hợp. Số tiền các đối tượng tiếp nhận, thu gom bước đầu được xác định lên tới hàng tỷ đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe