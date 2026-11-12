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Pháp luật

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Cựu Chủ tịch huyện từng bị lừa hơn 171 tỷ đồng bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng trong vụ Cty Free Land

Thanh Phong

TPO - Cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (cũ) Nguyễn Thị Giang Hương từng bị nhóm lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 171 tỷ đồng, bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Công ty Free Land với cáo buộc gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận và đề nghị truy tố 14 bị can về tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Trốn thuế” trong vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai (nay là TP Đồng Nai), Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Trong số 14 bị can bị đề nghị truy tố có ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Trần Văn Vĩnh, Phan Thị Mỹ Thanh, Võ Văn Chánh và Nguyễn Quốc Hùng.

Một cán bộ của tỉnh Đồng Nai cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án là bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (cũ).

Đáng chú ý, vào năm 2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị một nhóm lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt hơn 171 tỉ đồng. Sau đó, bà Hương bị cách chức Phó bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch vì kê khai tài sản không trung thực.

Trong vụ án này, bà Hương bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

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Bà Nguyễn Thị Giang Hương. Ảnh: VOV.

Theo kết luận điều tra, năm 2020, bà Nguyễn Thị Giang Hương là thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Đồng Nai và tham gia thẩm định giá đất cho Công ty Free Land.

Trong quá trình tính tiền sử dụng đất đối ứng dự án Vành đai 3, bà Vũ Minh Lý (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Free Land), bị can trong vụ án, đã thỏa thuận đưa tiền cho Đỗ Đình Ngoan, định giá viên của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, nhằm xác định giá đất thấp.

Theo kết luận điều tra, bà Lý cũng liên hệ ông Nguyễn Quốc Hùng, chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, xin giảm giá đất.

Sau đó, ông Hùng chỉ đạo các thành viên Hội đồng thẩm định, trong đó có bà Nguyễn Thị Giang Hương tham mưu để UBND tỉnh Đồng Nai giao đất, tính giá đất có lợi cho Công ty Free Land.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bà Nguyễn Thị Giang Hương gây thiệt hại 48,1 tỉ đồng trong số thiệt hại 117 tỉ đồng tiền định giá đất thấp.

Vẫn theo kết luận điều tra, trong quá trình xác định giá đất, bà Lý đã đưa cho bà Hương 700 triệu đồng vào năm 2019. Mục đích khoản tiền này là hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng của huyện Nhơn Trạch và hỗ trợ bà Hương đi chữa bệnh, không liên quan đến việc xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất cho Công ty Free Land.

Ngoài ra, bà Hương còn nhận 400 triệu đồng từ bà Lý, thông qua nhân viên Nguyễn Thanh Tuấn Anh, để chuyển cho 4 người liên quan đến quá trình xác định giá đất.

Những người này gồm: Nguyễn Ngọc Thường, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Hồng Quế, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT; Nguyễn Văn Tạc, nguyên Phó phòng Đất đai thuộc Chi cục Quản lý đất đai và Lê Văn Tân, nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

Bà Hương khai đã đưa tiền cho cả bốn người. Tuy nhiên theo kết luận, chỉ ông Nguyễn Ngọc Thường thừa nhận nhận 100 triệu đồng vào lần định giá đất thứ 3. Những người còn lại không thừa nhận cầm tiền từ bà Hương.

Hiện bà Nguyễn Thị Giang Hương tự nguyện nộp số tiền 350 triệu đồng khắc phục hậu quả.

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#Nguyễn Thị Giang Hương #Công ty Free Land #Tham nhũng #Định giá đất #Đồng Nai

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