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Đổ chất thải ra môi trường, giám đốc công ty bị khởi tố

Chúc Trí

TPO - Nguyễn Long Nghĩa trên cương vị giám đốc chi nhánh một công ty chuyên sản xuất xoài sấy ở Đồng Tháp đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên xả chất thải từ hoạt động sản xuất ra môi trường trái quy định. Nghĩa vừa bị khởi tố để điều tra, làm rõ về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Ngày 12/11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Long Nghĩa - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi (nhà máy tại xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Trước đó, lực lượng chức năng Đồng Tháp phát hiện, chi nhánh công ty trên có hành vi đổ, thải chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất xoài sấy khô ra môi trường không đúng quy định.

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Bãi đổ thải trái phép của Chi nhánh Công ty TNHH Kỹ thuật Alavi tại ấp Bình Phú Quới 2, xã Lấp Vò, Đồng Tháp.

Kết quả điều tra cho thấy, với vai trò là giám đốc chi nhánh, Nguyễn Long Nghĩa đã trực tiếp chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc đổ thải trái trái phép trên.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nghĩa.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và đánh giá chứng cứ, cơ quan Viện kiểm sát đã phê chuẩn quyết định khởi tố theo quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tiếp tục kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra nhằm đảm bảo vụ án được giải quyết khách quan, toàn diện và nghiêm minh. Đặc biệt, quá trình xử lý vụ án sẽ chú trọng việc xác định cụ thể mức độ thiệt hại, tác động tiêu cực đến môi trường và lợi ích cộng đồng.

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#xả thải trái phép #Nguyễn Long Nghĩa #Công ty Alavi #ô nhiễm môi trường #Đồng Tháp #xoài sấy

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