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Pháp luật

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Khởi tố người đàn ông tàng trữ hơn 4.100 bao thuốc lá lậu

Ngọc Văn

TPO - Công an phường Hương An (TP. Huế) khởi tố Trần Văn Nam sau khi phát hiện, thu giữ 4.120 bao thuốc lá nhập lậu được người này cất giấu để bán kiếm lời dịp Tết Nguyên đán 2027.

Ngày 11/11, thông tin từ Công an phường Hương An, TP. Huế cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nam (SN 1978, trú đường Lý Nam Đế, phường Hương An) về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

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Đối tượng Trần Văn Nam cùng tang vật thuốc lá lậu. Ảnh CACC

Trước đó, trong quá trình tuần tra địa bàn, lực lượng Công an phường Hương An phát hiện Nam điều khiển xe máy, chở theo 2 thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Bên trong các thùng này có 1.500 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, nhưng Nam không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Nam, công an phát hiện thêm 2.620 bao thuốc lá cùng loại. Tổng số tang vật thu giữ là 4.120 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo lời khai ban đầu, Nam mua số thuốc lá trên từ những người đi xe khách không rõ lai lịch, sau đó mang về nhà cất giấu, dự định bán lại cho các quán tạp hóa trên địa bàn vào dịp Tết Nguyên đán 2027 để kiếm lời.

Công an phường Hương An hiện tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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