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Giải trí

Canh bạc của Johnny Depp

Tú Oanh

TPO - Sau gần tám năm vắng bóng khỏi các dự án lớn của Hollywood, Johnny Depp trở lại với "Ebenezer", bộ phim được kỳ vọng đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp. Tuy nhiên, một vai diễn mới liệu đã đủ để tài tử sinh năm 1963 lấy lại vị thế từng có ở kinh đô điện ảnh?

Sau gần tám năm vắng bóng trong các dự án lớn của Hollywood, Johnny Depp trở lại với vai Scrooge trong Ebenezer, bộ phim chuyển thể từ tác phẩm kinh điển của Charles Dickens.

Sự trở lại được Paramount đặt nhiều kỳ vọng, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho tài tử Pirates of the Caribbean. Liệu sức hút của ngôi sao từng làm mưa làm gió phòng vé có đủ để vượt qua những năm tháng sa sút và khôi phục vị thế tại Hollywood?

Sự nghiệp bất ổn của Johnny Depp

Có thời điểm, Johnny Depp là một trong những ngôi sao quyền lực nhất Hollywood. Vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim Pirates of the Caribbean đưa tên tuổi anh lên hàng ngũ những tài tử có sức hút thương mại hàng đầu thế giới.

Năm phần phim phát hành từ 2003 đến 2017 thu về khoảng 4,5 tỷ USD toàn cầu. Riêng Dead Man's Chest (2006) và On Stranger Tides (2011) đều vượt mốc một tỷ USD.

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Thời kỳ hoàng kim của Johnny Depp ở Hollywood đã là quá khứ. Ảnh: WireImages.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Depp bắt đầu chững lại sau thất bại của The Lone Ranger (2013). Theo TheWrap, bộ phim có kinh phí khoảng 225 triệu USD nhưng chỉ thu về 260 triệu USD toàn cầu. Những tác phẩm tiếp theo như Transcendence, MortdecaiAlice Through the Looking Glass cũng không đạt kỳ vọng thương mại.

Khủng hoảng nghiêm trọng hơn khi cuộc chiến pháp lý giữa Depp và vợ cũ Amber Heard thu hút sự chú ý toàn cầu. Năm 2020, anh thua kiện phỉ báng tờ The Sun tại Anh, sau khi tờ báo gọi anh là kẻ bạo hành vợ. Warner Bros. sau đó yêu cầu nam diễn viên rời loạt phim Fantastic Beasts.

Đến năm 2022, Depp thắng kiện phỉ báng Heard tại Mỹ. Tuy nhiên bồi thẩm đoàn cũng xác định anh phải chịu trách nhiệm về một phát ngôn phỉ báng vợ cũ. Hai bên sau đó đạt thỏa thuận dàn xếp.

Những tranh chấp khiến Depp gần như biến mất khỏi các dự án lớn của Hollywood. Phim của hãng phim lớn gần nhất anh tham gia là Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018). Dù vậy, nam diễn viên vẫn đóng các phim độc lập như Minamata (2020), Jeanne du Barry (2023) và đạo diễn Modì, Three Days on the Wing of Madness (2024).

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Vụ kiện với Amber Heard ảnh hưởng đến danh tiếng của Johnny Depp. Ảnh: People.

Trong khi nhiều hãng phim Hollywood giữ khoảng cách, Depp vẫn duy trì lượng người hâm mộ đông đảo trên thế giới. Anh tiếp tục là gương mặt đại diện của Dior với hợp đồng quảng cáo được cho là trị giá 20 triệu USD, đồng thời nhận các giải thưởng tôn vinh sự nghiệp tại liên hoan phim quốc tế.

Theo USA Today, khảo sát năm 2026 của National Research Group xếp Depp ở vị trí thứ bảy trong danh sách những diễn viên mà khán giả mong muốn xem trong một bộ phim chiếu rạp mới. Kết quả cho thấy sức hút của nam diễn viên chưa biến mất, bất chấp nhiều năm vắng bóng khỏi các tác phẩm lớn.

Canh bạc thận trọng của Paramount

Trong bối cảnh đó, Ebenezer trở thành phép thử quan trọng đối với khả năng tái xuất của Depp. Phim do Ti West, đạo diễn nổi tiếng với bộ ba phim kinh dị X thực hiện. Tài tử sinh năm 1963 vào vai Ebenezer Scrooge, doanh nhân keo kiệt trong câu chuyện Giáng sinh kinh điển của Charles Dickens.

Đây là lựa chọn phù hợp với sở trường của Depp. Trong sự nghiệp, anh thường tạo dấu ấn với những nhân vật lập dị, có ngoại hình khác thường và tính cách phức tạp như Edward Scissorhands, Willy Wonka hay Mad Hatter. Scrooge cũng là vai diễn có nhiều đất diễn để nam diễn viên phát huy khả năng biến hóa.

Theo The Guardian, trailer mở đầu bằng hình ảnh những nhân vật nổi tiếng gắn liền với sự nghiệp Depp, trước khi giới thiệu anh trong vai Scrooge.

Các phản hồi đầu tiên sau buổi chiếu giới thiệu cũng mang tín hiệu tích cực. Variety dẫn một số nhận xét của giới phê bình, đánh giá Depp cuốn hút và giàu năng lượng. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để kết luận về khả năng thành công của bộ phim.

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Johnny Depp trở lại với dạng vai diễn giúp anh làm nên tên tuổi.

Paramount lựa chọn cách tiếp cận thận trọng về tài chính. Theo Variety, kinh phí sản xuất Ebenezer khoảng 38 triệu USD. Depp nhận thù lao 5 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao, kèm khả năng nhận thêm tiền thưởng tùy thành tích phòng vé. Chi phí quảng bá được ước tính khoảng 50 triệu USD.

Phim dự kiến ra rạp ngày 13/11, với doanh thu mở màn được dự báo khoảng 20 triệu USD tại Bắc Mỹ và mức tương đương ở thị trường quốc tế.

Hollywood có thực sự mở lại cánh cửa?

Tín hiệu đáng chú ý đối với Depp là khả năng trở lại thương hiệu Pirates of the Caribbean. Nhà sản xuất Jerry Bruckheimer xác nhận vào tháng 8/2026 rằng ông đang thảo luận với nam diễn viên về phần phim tiếp theo.

Đầu tháng 11, Depp bày tỏ sẵn sàng hợp tác nếu câu chuyện đủ thuyết phục, đồng thời mong muốn giúp khép lại hành trình của thương hiệu theo cách tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về việc anh tái xuất trong vai Jack Sparrow.

Bên cạnh Ebenezer, Depp còn có Day Drinker, phim hành động do Lionsgate sản xuất, dự kiến ra mắt năm 2027. Việc liên tiếp xuất hiện trong các dự án của những hãng phim lớn cho thấy Hollywood đang dần cân nhắc lại khả năng hợp tác với tài tử 63 tuổi.

Theo The Guardian, nhà nghiên cứu điện ảnh Tanya Horeck cho rằng cách gọi Depp trở lại có thể gây hiểu lầm, bởi nam diễn viên chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi đời sống công chúng.

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Tạo hình của Johnny Depp trong Day Drinker.

Thách thức khác là khả năng chinh phục khán giả trẻ. Người hâm mộ lâu năm có thể vẫn nhớ Jack Sparrow hay Edward Scissorhands, nhưng điều đó không bảo đảm Depp tạo được sức hút tương tự với thế hệ khán giả trưởng thành trong thời gian anh vắng bóng khỏi các bom tấn.

Theo chuyên gia nghiên cứu khán giả Kevin Goetz trên Variety, hình ảnh Depp được xây dựng từ cá tính nổi loạn, khác biệt chứ không phải hình tượng người hùng mẫu mực. Đây vừa là lợi thế, vừa là giới hạn của nam diễn viên khi tìm kiếm vị trí mới tại Hollywood.

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#Johnny Depp #phim Ebenezer #Hollywood #Pirates of the Caribbean #sự nghiệp Johnny Depp #Johnny Depp trở lại Hollywood

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