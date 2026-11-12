Giới thiệu ông Lê Quốc Phong bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

Sáng 12/11, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), thực hiện công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã giới thiệu ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, phát biểu tại một hội nghị của Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Trong quá trình công tác, ông Lê Quốc Phong tham gia và trưởng thành trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên những năm học đại học.

Trong giai đoạn từ tháng 1/2005 - tháng 12/2013, ông Lê Quốc Phong giữ các nhiệm vụ Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học quốc gia TPHCM; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM.

Tháng 12/2013 - tháng 3/2016: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 4/2016 - tháng 9/2020, ông trải qua các cương vị: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ tháng 10/2020 - tháng 1/2021, ông Lê Quốc Phong giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9. Tháng 1/2021 - tháng 6/2025: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khóa XIV, XV; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp.

Tháng 7/2025 - tháng 10/2025: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (mới); Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (mới).

Tháng 10/2025 - tháng 11/2026: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.