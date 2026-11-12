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Xử phạt người bán quạt chèo kéo, chửi bới hướng dẫn viên du lịch ở hồ Hoàn Kiếm

Trần Hoàng

TPO - Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một người bán hàng rong chèo kéo khách và chửi bới hướng dẫn viên du lịch tại khu vực tượng đài Cảm Tử (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh, lập biên bản xử phạt hành chính người vi phạm với tổng số tiền 1,2 triệu đồng.

Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa làm rõ vụ việc một phụ nữ bán hàng rong có lời lẽ thiếu chuẩn mực đối với hướng dẫn viên du lịch, sau khi đoạn clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một hướng dẫn viên đang dẫn đoàn khoảng 18 du khách tham quan khu vực tượng đài Cảm Tử. Thời điểm này, một số người bán hàng rong tiếp cận đoàn khách để chào mời mua quạt giấy. Một người phụ nữ đưa ra mức giá 100.000 đồng cho một chiếc quạt khiến các du khách không đồng tình.

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Người bán hàng rong làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an phường Hoàn Kiếm

Thấy đoàn khách bị làm phiền, hướng dẫn viên đã đề nghị người bán hàng di chuyển sang khu vực khác nhưng người này vẫn tiếp tục bám theo chèo kéo. Trước tình huống đó, hướng dẫn viên nói với khách nếu người bán đồng ý mức giá 50.000 đồng cho hai chiếc quạt thì mua, nếu không thì không nên mua để tránh bị nâng giá. Ngay sau câu nói này, người phụ nữ bán quạt đã lớn tiếng chửi bới hướng dẫn viên kéo dài hơn 5 phút. Kể cả khi đoàn khách di chuyển sang khu vực đền Ngọc Sơn, người này vẫn tiếp tục có lời lẽ xúc phạm.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát thông tin từ mạng xã hội, Công an phường Hoàn Kiếm đã tiến hành xác minh, khoanh vùng người liên quan.

Cơ quan chức năng xác định người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip là Hà Thị Thoa (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn Hàm Tử, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên; hiện ở tại phố Phúc Xá, phường Hồng Hà).

Công an phường Hoàn Kiếm đã mời bà Hà Thị Thoa về trụ sở làm việc để làm rõ nội dung phản ánh. Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Thoa về hai hành vi.

Cụ thể, bà Thoa bị phạt 750.000 đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng tại nơi công cộng và bị phạt 450.000 đồng về hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong. Tổng mức xử phạt đối với hai hành vi là 1,2 triệu đồng.

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, Công an phường Hoàn Kiếm cũng tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở bà Thoa nhằm giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của Thủ đô. Đơn vị cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự để bảo đảm an ninh trật tự và môi trường du lịch trên địa bàn.

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