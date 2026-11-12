Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Được

Thanh Tâm
Ngô Tùng

TPO - Sáng 12/11, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Được để thực hiện công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM trình bày tờ trình đề nghị xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được. Nội dung này được các đại biểu tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua theo tỷ lệ quy định.

img-9192.jpg
Ông Nguyễn Văn Được thôi giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông có trình độ Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất và Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông trưởng thành từ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại tỉnh Long An. Từ tháng 7/2006 đến tháng 2/2007, ông giữ chức Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An. Sau đó, ông làm Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Hóa (tháng 2/2007 - 7/2009).

Từ tháng 7/2009 đến tháng 3/2013, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An. Tháng 4/2013, ông được phân công làm Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh.

Từ tháng 1/2016 đến tháng 4/2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Giai đoạn tháng 4/2019 đến tháng 10/2020, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An.

Ngày 14/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 11/11/2020, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021. Từ đó đến tháng 2/2025, ông đảm nhiệm đồng thời hai chức vụ Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Long An.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 30/1/2021, ông Nguyễn Văn Được được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 19/2/2025, ông nhận quyết định của Bộ Chính trị tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 20/2/2025, tại kỳ họp HĐND TPHCM, ông được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến ngày 30/6/2025, tại lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập tổ chức Đảng và kiện toàn các cơ quan của TPHCM sau sáp nhập, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM và đảm nhiệm cương vị này cho đến khi được HĐND thành phố thông qua việc miễn nhiệm tại kỳ họp sáng 12/11.

Xem thêm

#Chủ tịch UBND TPHCM #miễn nhiệm Chủ tịch UBND TPHCM #ông Nguyễn Văn Được #công tác cán bộ

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Tài chính: Tình trạng lợi dụng hồ sơ của người dân để đăng ký kinh doanh giả 'khả năng không còn nữa'

Bộ trưởng Tài chính: Tình trạng lợi dụng hồ sơ của người dân để đăng ký kinh doanh giả 'khả năng không còn nữa'

TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, hiện nay, với việc đẩy mạnh công nghệ thông tin, dữ liệu, thì tình trạng lợi dụng hồ sơ của người dân để đăng ký kinh doanh giả “khả năng không còn nữa”. Thời gian tới, sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để thanh lọc những công ty này, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TPHCM

TPO - Tại kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác cán bộ, ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM được 112 đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM.

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

TPO - Tại kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác cán bộ, HĐND TPHCM đã giới thiệu ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Xử phạt người bán quạt chèo kéo, chửi bới hướng dẫn viên du lịch ở hồ Hoàn Kiếm

Xử phạt người bán quạt chèo kéo, chửi bới hướng dẫn viên du lịch ở hồ Hoàn Kiếm

TPO - Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một người bán hàng rong chèo kéo khách và chửi bới hướng dẫn viên du lịch tại khu vực tượng đài Cảm Tử (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh, lập biên bản xử phạt hành chính người vi phạm với tổng số tiền 1,2 triệu đồng.

Cháy nhà ở Hải Phòng lúc nửa đêm

Cháy nhà ở Hải Phòng lúc nửa đêm

TPO - Đêm 11, rạng sáng 12/11, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hải Phòng) đã kịp thời tổ chức lực lượng, giải cứu 3 người trong một gia đình tại phường Lưu Kiếm thoát ra khỏi đám cháy nhà lúc nửa đêm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe