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Khoa học

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Thái Nguyên tính làm đường chuyên dụng chở khoáng sản để giảm bụi

Thanh Hiếu

TPO - Mỗi ngày, hàng ngàn lượt xe tải chở khoáng sản và các phương tiện lưu thông nối đuôi nhau qua Quốc lộ 1B, đoạn qua xã Quang Sơn khiến cuốn bụi mù mịt, phủ kín nhà cửa, cây cối. Chính quyền địa phương đề xuất đầu tư 170 tỷ đồng xây tuyến đường chuyên dụng để giải bài toán vận chuyển khoáng sản, giảm ô nhiễm bụi.

Nhà cửa đóng kín vẫn không thoát bụi

Chiều 11/11, tranh thủ lúc không có khách mua xăng, chị Nguyễn Thị Ánh (xóm Đồng Thu, xã Quang Sơn, Thái Nguyên) cầm vòi nước phun rửa trước cửa hàng để giảm bụi.

Cây xăng nơi chị Ánh làm việc nằm sát Quốc lộ 1B, nơi những đoàn xe tải chở đá, khoáng sản nối nhau chạy qua, cuốn theo từng đợt bụi mù mịt.

“Cửa hàng lúc nào cũng hứng bụi. Tôi phun nước thế này, nhưng cũng chỉ được chừng 20 phút thì lại như cũ. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để”, chị Ánh chia sẻ.

Không riêng cửa hàng của chị Ánh, nhiều hộ dân sống dọc tuyến đường cũng đang phải chịu cảnh tương tự. Bà Nguyễn Thị T (xóm Đồng Tâm, xã Quang Sơn) chỉ vào chiếc bình nước bám đầy bụi, cho biết từ sáng sớm đến tối muộn, xe tải liên tục ra vào các mỏ khoáng sản rồi ra Quốc lộ 1B khiến đường sá bụi bặm, xuống cấp.

Các gia đình ở mặt đường quanh năm phải đóng kín cửa, nhưng bụi vẫn len vào, phủ lên đồ đạc. “Đóng cửa cả ngày vẫn không tránh được bụi. Chỉ từ sáng đến chiều, trong nhà đã bị bụi bao phủ”, bà T nói.

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Bụi cuốn mù mịt trên Quốc lộ 1B đoạn qua xã Quang Sơn

Khoảng 15h ngày 11/11, có mặt tại Quốc lộ 1B, đoạn qua xóm Đồng Tâm, phóng viên ghi nhận hàng chục xe tải chở vật liệu xây dựng từ các mỏ khoáng sản khu vực thôn Thống Nhất liên tục chạy ra quốc lộ, di chuyển theo hướng cao tốc Thái Nguyên – Hà Nội và ngược lại.

Mỗi khi đoàn xe đi qua, bụi đất cuộn lên mù mịt. Có thời điểm, xe phía sau gần như không nhìn thấy xe phía trước. Mặt đường khô, lượng phương tiện lớn khiến bụi liên tục phát tán, phủ kín khu vực dân cư ven tuyến.

Một xe môi trường xuất hiện phun nước giảm bụi, nhưng chỉ ít phút sau, mặt đường lại khô, bụi tiếp tục cuốn theo bánh xe.

“Có xe phun nước nhưng chỉ được khoảng 15 phút, sau đó đường lại khô và bụi lại cuốn theo xe. Chúng tôi lo sức khỏe bị ảnh hưởng nếu tình trạng này kéo dài”, người dân phản ánh.

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Nhiều người đi xe máy phải dừng lại vì bụi cuốn mù mịt không thấy đường

18 mỏ khoáng sản, hàng nghìn lượt xe tải

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quang Sơn xác nhận tình trạng ô nhiễm bụi tại khu vực Quốc lộ 1B rất nghiêm trọng.

Theo ông Tuấn, hiện xã có 18 mỏ khoáng sản đang hoạt động, trong đó 15 mỏ đá. Hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản với mật độ lớn tạo áp lực đáng kể lên hệ thống giao thông hiện hữu.

Đáng chú ý, tuyến đường từ ngã ba Na Oai đi Cụm công nghiệp Quang Sơn 1, Trường Tiểu học Quang Sơn và Trường THPT Trần Quốc Tuấn đang được triển khai xây dựng. Trong thời gian này, địa phương phải tạm mượn tuyến đường công vụ của Nhà máy Xi măng Quang Sơn để phục vụ vận chuyển.

Tuy nhiên, tuyến đường đã xuống cấp, trong khi mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn lưu thông chở khoáng sản. Bên cạnh đó, lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 1B rất lớn khiến bụi và khí thải phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

“Thời điểm này còn đỡ, chứ khoảng tháng 7 - 8, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải chở khoáng sản từ các mỏ ra và ngược lại”, ông Tuấn cho biết.

Theo lãnh đạo xã Quang Sơn, địa phương đã vận động các doanh nghiệp khai thác khoáng sản chung tay sửa chữa những đoạn đường hư hỏng; đồng thời yêu cầu các đơn vị tại khu vực mỏ vệ sinh phương tiện, che chắn bạt, hạn chế đất đá rơi vãi. Bên cạnh đó, mỗi ngày công ty môi trường phun nước 6 lượt để giảm ô nhiễm bụi.

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Bụi cuốn mù mịt trên Quốc lộ 1B lúc 15h ngày 11/11

Đề xuất đường chuyên dụng 170 tỷ đồng

Trước thực trạng trên, xã Quang Sơn đã đề xuất đầu tư tuyến đường độc đạo phục vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 170 tỷ đồng.

Theo ông Tuấn, việc xây dựng tuyến đường chuyên dụng sẽ góp phần tách phương tiện tải trọng lớn khỏi khu vực dân cư, giảm áp lực lên hệ thống giao thông hiện hữu, hạn chế bụi và cải thiện môi trường sống.

Liên quan đến phản ánh của người dân, mới đây, đoàn công tác liên ngành của tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra hiện trường, rà soát hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển khoáng sản trên địa bàn để xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục.

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Một mỏ đá đang khai thác tại xã Quang Sơn

Kết quả kiểm tra cho thấy phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm bụi là có cơ sở.

Ngay sau khi có kết quả xác minh, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trọng tâm là tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản; kiểm soát chặt phương tiện vận chuyển vật liệu; xử lý nghiêm xe quá tải, không che chắn, để đất đá rơi vãi gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông đang triển khai, nghiên cứu đầu tư tuyến đường chuyên dụng phục vụ vận chuyển khoáng sản, từng bước tách phương tiện tải trọng lớn khỏi các tuyến đường dân sinh.

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#Đường chuyên dụng #Vận chuyển khoáng sản #Quốc lộ 1B #Xã Quang Sơn #Thái Nguyên

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