Bụi thạch cao từ Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng bủa vây khu dân cư

TPO - Quá trình khắc phục sự cố tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, lượng thạch cao tích tụ tại khu vực cánh hướng và đường khói đã bị bong tách, cuốn theo dòng khí thoát ra ống khói, phát tán theo gió ra khu dân cư gây ra tình trạng ô nhiễm bụi, vật thể rắn.

Người dân tổ dân phố Đoan Lễ, phường Nam Triệu (TP Hải Phòng) đồng loạt kiến nghị tới chính quyền địa phương về tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo phản ánh, tình trạng bụi trắng phủ kín khu dân cư xuất hiện từ nhiều ngày gần đây. Đến ngày 9/11, tình trạng nghiêm trọng hơn khi xuất hiện nhiều vật thể rắn, kích thước khoảng 1cm và các hạt bụi màu trắng đục phủ dày trên mặt đất, các công trình nhà ở người dân và đường giao thông.

Hiện tượng bụi và vật thể rắn phát tán từ Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng ra môi trường, gây ô nhiễm.

Bụi và vật thể trắng này được cho là xuất phát từ Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng phát thải ra môi trường, khiến môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, người dân tổ dân phố Đoan Lễ đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân, giám định vật thể gây ô nhiễm.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Nam Triệu cho biết, Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng đã có báo cáo vụ việc. Theo đó, trong các ngày 8-9/11, hệ thống FGD tổ máy số 3 phát sinh bất thường tại đường xả đọng khu vực đường khói đầu ra tháp hấp thụ.

Công ty này đã kiểm tra và thực hiện các thao tác vận hành để cô lập, sửa chữa những điểm bất thường. Trong quá trình chuyển đổi trạng thái cánh hướng đường khói đi tắt của tổ máy số 3, có thời điểm xuất hiện bụi trắng, thạch cao phát tán qua ống khói.

Thời điểm này, lượng thạch cao tích tụ tại khu vực cánh hướng và đường khói đã bị bong tách, cuốn theo dòng khí thoát ra ngoài ống khói, phát tán theo gió ra khu vực dân cư.

Sau khi phát hiện hiện tượng này, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã kiểm tra hệ thống, sửa chữa, xử lý các điểm có khả năng bám, tích tụ thạch cao để hạn chế nguy cơ bong tách, phát tán khi thay đổi trạng thái thiết bị.