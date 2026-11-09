Internet vệ tinh đã kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng

TPO - Đến ngày 1/11/2026, Internet vệ tinh đã được kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng, gồm 154 thôn, bản và 42 cơ sở công lập, góp phần bổ sung kết nối tại những khu vực khó triển khai hạ tầng mạng mặt đất.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, từ năm 2021 đến hết quý III/2026, các doanh nghiệp viễn thông đã phủ sóng di động cho 3.513 thôn, bản lõm sóng, nhằm hoàn thiện hạ tầng viễn thông tại Việt Nam.

Đáng lưu ý, đến ngày 1/11/2026, Internet vệ tinh đã được kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng, gồm 154 thôn, bản và 42 cơ sở công lập, bổ sung kết nối tại những khu vực khó triển khai hạ tầng mạng mặt đất.

Trước đó, chiều 11/9/2026, Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận, bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương.

Internet vệ tinh đã kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng ở Việt Nam.

Starlink Việt Nam đã trao 254 bộ thiết bị đầu cuối Starlink Standard 4X cùng gói dịch vụ đi kèm với tốc độ truy cập tối đa 400Mbps miễn phí trong thời gian 06 tháng cho 13 tỉnh/thành phố, gồm Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Gia Lai, Huế, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Tuyên Quang.

Theo đó, mỗi thôn lõm sóng, điểm lõm sóng, sóng yếu (trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập) tại 13 tỉnh, thành phố này được bố trí 1 bộ thiết bị và gói dịch vụ.

Đây là một trong những kết quả về hạ tầng số của Việt Nam sau gần hai năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin thêm, gần hai năm qua, hạ tầng viễn thông và Internet ghi nhận bước phát triển rõ nét.

Theo dữ liệu của Ookla (Hoa Kỳ), tốc độ Internet di động của Việt Nam từ vị trí thứ 58 thế giới vào tháng 4/2024 đã lên hạng thứ 8 thế giới vào tháng 9/2026, gấp khoảng 4,5 lần.

Tốc độ Internet cố định đạt 297,64 Mbps, đưa Việt Nam vào nhóm 10 nước dẫn đầu thế giới. Hà Nội cũng thuộc nhóm năm thành phố có tốc độ mạng di động nhanh nhất thế giới.

Về mạng lưới 5G, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến hết quý III/2026, cả nước có 60.034 trạm 5G, vùng phủ đạt 93,4% dân số. Số thuê bao 5G đạt 27,2 triệu vào tháng 8/2026, gần gấp đôi so với tháng 9/2025.