OPPO Find X10 nâng cấp kép: Pin trâu, sạc nhanh "đập tan" định kiến Flagship

OPPO Find X10 được nâng cấp về dung lượng pin, khả năng tối ưu năng lượng và công nghệ sạc nhanh. Đây là những thay đổi đáng chú ý nhằm giảm thời gian chờ sạc và giúp người dùng chủ động hơn trong ngày. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm.

OPPO Find X10 giải quyết bài toán thời lượng pin trên smartphone cao cấp như thế nào?

OPPO Find X10 được trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng điển hình 8.000 mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện thoại với cường độ cao trong ngày.

Pin silicon-carbon 8.000 mAh đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao

Chiếc OPPO Find X này được trang bị pin silicon-carbon với dung lượng tối đa 8.000 mAh tương tự OPPO Find X10 Pro Max. Mức pin này cải thiện khả năng dự trữ năng lượng đáng kể. Nhờ đó, máy có thể duy trì các hoạt động trong thời gian dài.

Công nghệ silicon-carbon sử dụng vật liệu silicon trong cấu trúc cực âm để cải thiện khả năng lưu trữ năng lượng. Công nghệ này tạo điều kiện để OPPO tích hợp pin dung lượng lớn trong không gian thiết kế hạn chế của smartphone. Đây là hướng phát triển phù hợp với những thiết bị cao cấp cần cân bằng giữa thời lượng, kích thước và thiết kế.

Màn hình LTPO và chip xử lý hỗ trợ tối ưu năng lượng

OPPO Find X10 còn được trang bị màn hình LTPO với tần số quét thích ứng 1–120Hz, hỗ trợ tối đa 144Hz trong một số tựa game tương thích. Công nghệ này cho phép màn hình tự động giảm tần số quét khi cần thiết, từ đó hạn chế tiêu thụ năng lượng không cần thiết.

Về hiệu năng, mẫu OPPO Find này sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M sản xuất trên tiến trình 3nm. Hiệu quả sử dụng năng lượng của thiết bị còn phụ thuộc vào kiến trúc vi xử lý và cách hệ thống phân bổ tài nguyên cho từng tác vụ.

OPPO Find X10 cải thiện trải nghiệm sạc nhanh như thế nào?

OPPO Find X10 được tích hợp đồng thời SUPERVOOC có dây và AIRVOOC không dây. Cách kết hợp này giúp người dùng có thêm lựa chọn sạc tùy theo thời gian, không gian và thói quen sinh hoạt.

Sạc nhanh 80W SUPERVOOC giảm thời gian chờ đợi

Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W SUPERVOOC. Đây là công nghệ sạc được phát triển nhằm tăng tốc độ nạp năng lượng cho thiết bị khi sử dụng bộ sạc tương thích. Với những người thường xuyên bận rộn, khả năng sạc nhanh giúp việc bổ sung pin trở nên linh hoạt.

Tốc độ nạp năng lượng thực tế có thể thay đổi theo nhiệt độ thiết bị, phần trăm pin hiện tại, bộ sạc, dây cáp và điều kiện môi trường. Thông thường, hệ thống quản lý sạc sẽ điều chỉnh công suất theo từng giai đoạn để kiểm soát nhiệt độ và bảo vệ pin. Khi dung lượng pin tiến gần mức tối đa, tốc độ sạc có thể giảm xuống.

Sạc không dây 50W AIRVOOC tăng tính linh hoạt khi sử dụng

OPPO Find X10 có khả năng sạc không dây 50W AIRVOOC. Người dùng có thể đặt điện thoại lên đế sạc tương thích để bổ sung năng lượng. Đây là lựa chọn phù hợp với những người sử dụng điện thoại trong không gian cố định hoặc muốn hạn chế việc cắm rút cáp nhiều lần.

Công nghệ AIRVOOC mang lại tốc độ sạc cao hơn so với nhiều giải pháp sạc không dây thông thường. Nhờ đó, người dùng có thêm lựa chọn khi không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào bộ sạc có dây.

Nên mua OPPO Find X10 ở đâu chính hãng?

OPPO Find X10 hiện đang được bán tại CellphoneS với cam kết chính hãng. Hệ thống chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ có thông tin xuất xứ rõ ràng cùng chính sách bảo hành theo quy định của hãng. Tại đây còn hỗ trợ tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp. Để biết thêm thông tin về giá bán, tình trạng hàng và các ưu đãi hiện có, bạn có thể truy cập website để được hỗ trợ.

OPPO Find X10 là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone cao cấp phục vụ tốt nhu cầu. Chiếc smartphone này mang đến trải nghiệm tiện lợi, đáp ứng tốt cả công việc lẫn giải trí. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi website này để cập nhật những xu hướng công nghệ mới.