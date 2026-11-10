Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thấy con vật lạ vào nhà, người dân bắt giữ giao nộp cho Công an

Ngọc Tú

TPO - Phát hiện con vật lạ đi lạc vào nhà, anh Sồng Y Mái (trú xã Tam Thái, Nghệ An) đã bắt lại rồi đưa đến bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 10/11, Cơ sở Bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một cá thể Cu li quý hiếm do người dân phát hiện đi lạc trong nhà.

896733555-1136723808937818-1192821885932666500-n.jpg
Cá thể Cu li quý hiếm nặng 0,5kg được gia đình anh Sồng Y Mái phát hiện đi lạc trong nhà.

Cụ thể, ngày 9/11, anh Sồng Y Mái (trú bản Huội Sơn, xã Tam Thái) bất ngờ phát hiện một cá thể động vật nhỏ, lạ mắt đi lạc trong vườn nhà.

Qua tìm hiểu, anh Mái biết được đây là cá thể Cu li nguy cấp, quý hiếm, thuộc Nhóm IB cần được ưu tiên bảo vệ. Anh Mái sau đó bắt cá thể Cu li rồi chủ động đưa đến bàn giao cho Công an xã Tam Thái.

891688585-1136723865604479-5352339947812341886-n.jpg
Cá thể Cu li được bàn giao cho Cơ sở Bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Cá thể Cu li này nặng khoảng 0,5 kg, sức khỏe bình thường. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tam Thái đã phối hợp với Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp (Vườn Quốc gia Pù Mát) bàn giao cá thể Cu li về Cơ sở Bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát.

Cá thể Cu li sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khoẻ trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Xem thêm

#Nghệ An #động vật hoang dã #động vật #bảo vệ động vật #khoa học #môi trường tự nhiên

Cùng chuyên mục

OPPO Find X10 nâng cấp kép: Pin trâu, sạc nhanh "đập tan" định kiến Flagship

OPPO Find X10 nâng cấp kép: Pin trâu, sạc nhanh "đập tan" định kiến Flagship

OPPO Find X10 được nâng cấp về dung lượng pin, khả năng tối ưu năng lượng và công nghệ sạc nhanh. Đây là những thay đổi đáng chú ý nhằm giảm thời gian chờ sạc và giúp người dùng chủ động hơn trong ngày. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định mua sắm.

Internet vệ tinh đã kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng

Internet vệ tinh đã kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng

TPO - Đến ngày 1/11/2026, Internet vệ tinh đã được kích hoạt tại 196 điểm lõm sóng, gồm 154 thôn, bản và 42 cơ sở công lập, góp phần bổ sung kết nối tại những khu vực khó triển khai hạ tầng mạng mặt đất.

Việt Nam - Nhật Bản công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào điều trị ung thư

Việt Nam - Nhật Bản công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào điều trị ung thư

Ngày 9/11, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm.

Siêu bão ngày càng nhiều, tăng cường hỗ trợ nhà chống bão cho hộ nghèo

Siêu bão ngày càng nhiều, tăng cường hỗ trợ nhà chống bão cho hộ nghèo

TPO - Trong bối cảnh các siêu bão có tần suất đổ bộ nước ta ngày càng nhiều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chú trọng phòng, chống bão mạnh, siêu bão, đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà ở phòng tránh bão.

Muốn giữ rừng, phải giúp người dân sống được nhờ rừng

Muốn giữ rừng, phải giúp người dân sống được nhờ rừng

TPO - Với hơn 86.500ha rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý trên địa bàn 9 xã, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tương Dương (Nghệ An) đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng, từ tăng cường tuần tra, kiểm soát đến giao khoán cho cộng đồng dân cư. Theo ông Nguyễn Thành Dũng - Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tương Dương, bảo vệ rừng chỉ thực sự bền vững khi người dân được tham gia, có thu nhập và nhìn thấy lợi ích thiết thực từ việc giữ rừng.

Đà Nẵng xóa trắng 143 điểm lõm sóng viễn thông

Đà Nẵng xóa trắng 143 điểm lõm sóng viễn thông

TPO - Thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xóa tình trạng lõm sóng tại 143/143 thôn, cụm dân cư, đạt 100% kế hoạch. Đáng chú ý, nhiều khu vực miền núi, địa hình hiểm trở, chưa có điện lưới đã được tiếp cận sóng 4G, 5G và Internet vệ tinh.

Doanh nghiệp ngày càng cần bảo vệ môi trường để duy trì năng lực cạnh tranh. Hội thảo tại Cần Thơ đề xuất chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và liên kết vùng.

Doanh nghiệp với trách nhiệm bảo vệ môi trường để phát triển bền vững

TPO - Đối với doanh nghiệp, bảo vệ môi trường đã chuyển từ nghĩa vụ đối phó thành điều kiện tồn tại và năng lực cạnh tranh. Đặt lợi nhuận trước mắt lên trên nghĩa vụ môi trường không chỉ để lại hậu quả lâu dài cho cộng đồng, chính doanh nghiệp cũng sẽ bị đẩy ra khỏi chuỗi giá trị.

Từ tiếng kẻng xe rác đến bản đồ số nhắc nhở giờ thu gom

Từ tiếng kẻng xe rác đến bản đồ số nhắc nhở giờ thu gom

TPO - Từ những con hẻm từng có nơi 3-5 ngày mới được thu gom rác, phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang tạo chuyển biến bằng mô hình đặt thùng rác theo khung giờ. Không chỉ thay đổi phương thức thu gom, cách làm mới còn hướng đến thay đổi thói quen của người dân, tư duy phục vụ của công nhân môi trường và ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị.

Bảo vệ biển phải bắt đầu từ thượng nguồn những dòng sông

Bảo vệ biển phải bắt đầu từ thượng nguồn những dòng sông

TPO - Theo ông Phạm Văn Sơn, Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nguyên tắc quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường biển là phải bắt đầu từ nơi phát sinh ô nhiễm, đó có thể là thượng nguồn những dòng sông hay trên đảo hoặc chính hoạt động trên biển.

Vĩnh Long phát động 40 ngày thi đua trên ứng dụng Smart Vĩnh Long, khuyến khích người dân phản ánh vấn đề môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị.

Vĩnh Long khuyến khích người dân quay, chụp ảnh phản ánh mỹ quan đô thị

TPO - Nhằm tạo chuyển biến về vệ sinh môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị, tỉnh Vĩnh Long khuyến khích người dân chụp ảnh hoặc quay video ghi rõ hiện trạng vấn đề để phản ánh tới ứng dụng Smart Vĩnh Long. Cơ quan chức năng phải tiếp nhận các phản ánh, xử lý, cập nhật đầy đủ kết quả.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe