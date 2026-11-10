Thấy con vật lạ vào nhà, người dân bắt giữ giao nộp cho Công an

TPO - Phát hiện con vật lạ đi lạc vào nhà, anh Sồng Y Mái (trú xã Tam Thái, Nghệ An) đã bắt lại rồi đưa đến bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 10/11, Cơ sở Bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một cá thể Cu li quý hiếm do người dân phát hiện đi lạc trong nhà.

Cá thể Cu li quý hiếm nặng 0,5kg được gia đình anh Sồng Y Mái phát hiện đi lạc trong nhà.

Cụ thể, ngày 9/11, anh Sồng Y Mái (trú bản Huội Sơn, xã Tam Thái) bất ngờ phát hiện một cá thể động vật nhỏ, lạ mắt đi lạc trong vườn nhà.

Qua tìm hiểu, anh Mái biết được đây là cá thể Cu li nguy cấp, quý hiếm, thuộc Nhóm IB cần được ưu tiên bảo vệ. Anh Mái sau đó bắt cá thể Cu li rồi chủ động đưa đến bàn giao cho Công an xã Tam Thái.

Cá thể Cu li được bàn giao cho Cơ sở Bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Cá thể Cu li này nặng khoảng 0,5 kg, sức khỏe bình thường. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tam Thái đã phối hợp với Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp (Vườn Quốc gia Pù Mát) bàn giao cá thể Cu li về Cơ sở Bảo tồn động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát.

Cá thể Cu li sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khoẻ trước khi thả về môi trường tự nhiên.