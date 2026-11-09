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Xe máy nằm trên nóc ô tô sau cú đâm kinh hoàng

Ngọc Tú

TPO - Chiếc xe máy chở 3 người đã đâm mạnh vào xe ô tô đang quay đầu trên quốc lộ 7. Sau va chạm, chiếc xe máy văng lên và nằm gọn gàng trên nóc xe ô tô khiến nhiều người ngạc nhiên.

Video vụ tai nạn khiến chiếc xe máy văng lên nằm gọn trên nóc xe ô tô.

Tối 9/11, lãnh đạo UBND xã Hợp Minh (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến một nam sinh bị thương.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 14h cùng ngày, một chiếc ô tô quay đầu trên quốc lộ 7, đoạn qua địa bàn xã Bảo Thành cũ, nay là xã Hợp Minh. Khi xe vừa ra giữa đường, một chiếc xe máy tay ga chở theo 3 người lao với tốc độ nhanh đã đâm thẳng vào hông xe ô tô.

Cú va chạm cực mạnh khiến chiếc xe máy văng lên và nằm gọn gàng trên nóc ô tô. Phần kính sau xe ô tô bị vỡ nát, hông xe bị hư hỏng nặng.

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Chiếc xe máy nằm gọn trên nóc xe ô tô sau tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến một nam sinh lớp 10 bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai người đi cùng bị xây xát nhẹ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an địa phương đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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#Nghệ An #tai nạn #tai nạn giao thông #vụ tai nạn #ô tô #xe máy

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