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Xử phạt người đàn ông đăng tin báo chốt CSGT

Lê Tuấn

TPO - Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý một trường hợp đăng tải thông tin về vị trí tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên mạng xã hội nhằm giúp người tham gia giao thông né tránh việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

Qua công tác nắm tình hình và theo dõi hoạt động trên mạng xã hội, Phòng An ninh nội địa phát hiện một tài khoản đăng tải bài viết trong nhóm Facebook “HỘI LÁI XE ĐẤT TỔ - CHI HỘI LÁI XE THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ”, với nội dung thông báo vị trí, địa điểm tuần tra, thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT trên địa bàn phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan chức năng đánh giá nội dung bài viết có thể giúp người tham gia giao thông đối phó, né tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Sau khi đăng tải, bài viết thu hút nhiều bình luận với các ý kiến trái chiều, ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng CSGT và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

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Phòng An ninh nội địa làm việc với chủ tài khoản đăng tải bài viết. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa đã xác minh, làm rõ người đăng tải bài viết là anh Đ.M.V. (sinh năm 1990, trú tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ). Tại cơ quan Công an, anh Đ.M.V. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ tính chất, nội dung vi phạm, Phòng An ninh nội địa đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Đ.M.V. số tiền 7.500.000 đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 96, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu người vi phạm gỡ bỏ bài viết có nội dung vi phạm trên không gian mạng.

Theo cơ quan Công an, vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội về trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; không tự ý thu thập, đăng tải, chia sẻ hoặc sử dụng thông tin, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác khi chưa được phép hoặc không đúng mục đích.

Đặc biệt, không đăng tải, lan truyền thông tin về vị trí, hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng nhằm giúp các đối tượng né tránh hoặc cản trở công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

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