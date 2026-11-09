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Xe

Nhiều mẫu xe Trung Quốc gặp sự cố dẫn tới gãy bánh

Lê Tuấn

TPO - Một chiếc hatchback điện BYD Atto 1 được báo cáo đã bị gãy bánh sau tại Indonesia, sau khi được cho là va chạm với dải phân cách bê tông.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h ngày 2/11 tại khu vực thủ đô Jakarta, Indonesia. Tài xế cho biết đã nghe thấy một số tiếng kim loại va đập lớn trước khi bánh xe rời ra, sau khi các đèn cảnh báo xuất hiện trên bảng táp-lô.

Theo lời tài xế, chiếc xe BYD vẫn tiếp tục di chuyển thêm khoảng 1-2 km trước khi trục bánh sau bị gãy, khiến bánh xe tách khỏi thân xe.

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Các nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã có mặt ở hiện trường để hỗ trợ giải cứu phương tiện. Ban đầu, lực lượng chức năng kéo phần đầu xe về phía trước để đưa phương tiện ra khỏi làn đường đang có xe lưu thông.

Sau đó, xe cứu hộ được điều chỉnh vị trí, nâng trục bánh sau lên một xe đẩy chuyên dụng 4 bánh để di chuyển. Bánh sau bên phải bị rơi ra cũng được đặt lên giá đỡ cạnh chiếc xe gặp nạn.

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Xe ô tô gặp sự cố được xác định là một chiếc BYD Atto 1/Seagull - mẫu hatchback điện sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau dạng thanh xoắn.

Ban đầu, BYD Indonesia nhập khẩu Atto 1 từ Trung Quốc, trước khi bắt đầu sản xuất nội địa từ tháng 7/2026. Hãng chưa tiết lộ nguồn gốc sản xuất của chiếc xe gặp sự cố ngày 2/11.

Một số báo cáo địa phương xác định bộ phận hư hỏng là trục bánh sau. Dù vậy, linh kiện cụ thể bị hỏng cũng như mối liên hệ giữa cú va chạm được cho là nguyên nhân gây hư hỏng vẫn chưa được làm rõ.

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BYD Indonesia cho biết bộ phận dịch vụ hậu mãi đang phối hợp với chủ xe để tiến hành kiểm tra toàn diện. Thông tin ban đầu cho thấy chiếc xe đã va chạm mạnh với dải phân cách hoặc lề đường.

Đại diện BYD Indonesia cũng cho biết chính sách bảo hành áp dụng đối với những hư hỏng xuất phát từ chất lượng linh kiện. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chủ xe được cho là mong muốn công ty bảo hiểm chi trả phí sửa chữa. BYD chưa công bố kết quả kiểm tra cũng như xác nhận bộ phận cụ thể nào đã bị hư hỏng.

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Hình ảnh ghi lại sự cố trên được lan truyền trên mạng xã hội Indonesia với dòng chú thích “Chất lượng xe điện Trung Quốc ở đâu cũng như nhau”. Vụ việc thu hút sự chú ý không chỉ bởi sự cố kỹ thuật của chiếc xe mà còn làm dấy lên những câu hỏi về chất lượng của các mẫu xe điện Trung Quốc.

Trong khoảng 1 tháng trở lại đây, nhiều xe Trung Quốc được báo cáo gặp sự cố liên quan đến trục bánh hoặc bánh xe. Cũng tại Jakarta, Indonesia vào hôm 4/11 vừa qua, một chiếc Jaecoo J5 EV bị gãy rời cụm bánh trước bên phải sau khi va chạm với lề đường và hộ lan.

Trước đó ở Malaysia vào đầu tháng 10, Chery đã triệu hồi 8.878 xe Omoda 5 sau khi một chiếc thuộc dòng này gặp sự cố dẫn tới gãy trục sau. Điểm chung của 3 vụ việc là đều xảy ra ở các thị trường Đông Nam Á.

Tuy nhiên, hai vụ việc tại Jakarta liên quan đến các mẫu xe và nhà sản xuất khác nhau, đồng thời chưa có cơ sở để xác định chúng xuất phát từ cùng một nguyên nhân kỹ thuật.

Ngoài ra, đợt triệu hồi của Chery xuất phát từ lỗi trong quy trình sản xuất, trong khi hai vụ việc tại Jakarta đều ghi nhận va chạm với hạ tầng giao thông.

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