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Xe

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SUV đối thủ của Honda CR-V cập bến, sắp bán lại ở Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Mới đây, những chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới đầu tiên thuộc bản thương mại đã cập cảng Việt Nam. Mẫu SUV này được nhập khẩu từ Nhật Bản và dự kiến ra mắt vào tháng 12 tới.

Đây là phiên bản Mitsubishi Outlander thế hệ mới, đã ra mắt thị trường quốc tế được khoảng 5 năm. Trước đó tại Việt Nam, hãng xe Nhật chỉ phân phối mẫu Outlander bản cũ (lắp ráp) và đã ngừng bán từ cuối năm 2025.

Hình ảnh hiện trường cho thấy xe về cảng có hai kiểu họa tiết mâm cùng kích thước khác nhau. Điều này cho thấy Outlander mới sắp bán tại nước ta có thể có ít nhất hai phiên bản cấu hình.

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Những chiếc Outlander mới đã cập cảng Việt Nam. Ảnh: Mitsubishi

Tuy nhiên, cấu hình trang bị và thông số kỹ thuật của Outlander dành cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố. Ở một số thị trường quốc tế, mẫu xe Nhật này được cung cấp cả phiên bản plug-in hybrid (PHEV) bên cạnh bản mild-hybrid (hybrid nhẹ).

Về kích thước và định vị sản phẩm, Mitsubishi Outlander được xếp vào nhóm SUV cỡ C cùng với Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory, Subaru Forester. Trong phân khúc này, hiện mới chỉ có Subaru Forester là xe nhập Nhật.

Đáng chú ý, Mitsubishi Outlander có cấu hình 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi (5+2). Nếu xét yếu tố này, mẫu xe Nhật này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V bản máy xăng (giá 1,039-1,250 tỷ đồng).

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Mitsubishi Outlander sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi. Ảnh: Mitsubishi

Trước khi đưa Outlander trở lại, Mitsubishi đã đưa về mẫu Destinator nhập khẩu từ Indonesia. Hai mẫu SUV có kích thước gần tương đồng, cùng sở hữu cấu hình 7 chỗ.

Destinator có giá niêm yết 780-855 triệu đồng, được định vị ở nhóm SUV cỡ C có giá lăn bánh dưới 1 tỷ đồng. Khi chính thức ra mắt Việt Nam trong thời gian tới, mẫu Outlander mới có thể được định vị cao hơn Destinator trong dải sản phẩm của Mitsubishi.

Về doanh số, Destinator đã cán mốc 10.000 xe bán ra kể từ khi ra mắt Việt Nam vào tháng 12/2025. Mẫu SUV 7 chỗ này đang là một trong những chủ lực của Mitsubishi Việt Nam, bên cạnh Xpander và Xforce.

#Mitsubishi Outlander #Outlander mới #SUV 7 chỗ #Honda CR-V #SUV cỡ C #xe nhập Nhật #Mitsubishi Việt Nam

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