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Xe

Ba lợi thế để người dùng yên tâm chuyển từ xe xăng sang VinFast VF 9

P.V

Công nghệ an toàn, khả năng đi xa cùng hạ tầng sạc rộng khắp và chính sách hậu mãi dài hạn là loạt lợi thế khiến người dùng yên tâm chuyển từ xe xăng sang xe điện VinFast VF 9. Mẫu xe Việt đang có giá sau ưu đãi chỉ từ khoảng 1,28 tỷ đồng tới ngày 19/12/2026.

Yên tâm lái xe an toàn

An toàn là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn SUV cỡ lớn phục vụ gia đình. Đây cũng là lợi thế khiến VinFast VF 9 nổi bật trong phân khúc. Trong tầm giá niêm yết chỉ từ 1,3 tỷ đồng, mẫu xe Việt được tích hợp sẵn hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS).

Trên cao tốc, giám sát hành trình thích ứng hỗ trợ duy trì tốc độ và khoảng cách với phương tiện phía trước, giảm bớt việc liên tục điều chỉnh chân ga. Xe còn có cảnh báo điểm mù, cung cấp thông tin về phương tiện di chuyển trong vùng khó quan sát từ vị trí lái, đặc biệt hữu ích khi chuyển làn.

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Khi di chuyển trong phố, cảnh báo va chạm phía trước và phanh tự động khẩn cấp phía trước góp phần giảm thiểu nguy cơ va chạm. Camera 360 độ cung cấp hình ảnh xung quanh, hỗ trợ người lái nhận biết vật cản khi đưa xe vào chỗ đỗ.

Bên trong cabin, VF 9 được trang bị 11 túi khí, bao gồm túi khí người lái và hành khách phía trước, túi khí rèm, túi khí bên hông, túi khí bảo vệ chân và túi khí trung tâm hàng ghế trước. Cùng các công nghệ an toàn chủ động, hệ thống túi khí tăng cường bảo vệ cho người lái và hành khách, phù hợp với nhu cầu sử dụng xe gia đình.

Yên tâm đi xa, tìm điểm sạc thuận tiện

Với người chuyển từ xe xăng sang sử dụng VF 9, tầm vận hành lên tới 626 km trên bản Eco và 602 km trên bản Plus sau mỗi lần sạc đầy là lợi điểm lớn. Phạm vi này dư dả để đáp ứng nhiều hành trình liên tỉnh. Chẳng hạn, chủ xe có thể thực hiện các hành trình Hà Nội – Nghệ An hoặc TP.HCM – Ninh Thuận mà không cần dừng sạc.

Trường hợp cần sạc giữa đường, VF 9 hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 35 phút. Chủ xe có thể kết hợp thời gian này với một lần dừng ăn uống, nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chuyến đi.

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Hiện tại, mạng lưới sạc V-Green đã đạt khoảng 155.000 cổng phủ khắp 34 tỉnh, thành phố, phục vụ cả nhu cầu đi lại trong đô thị lẫn những chuyến đường dài. Người dùng có thể tìm trạm sạc qua màn hình trên xe hoặc ứng dụng VinFast để chọn điểm phù hợp với lộ trình.

Từ nay tới 10/2/2029, các gia đình sử dụng VF 9 còn được miễn phí 10 lần sạc/tháng tại các trạm công cộng của V-Green, giảm đáng kể chi phí năng lượng cho các chuyến đi dài.

Yên tâm chăm xe trong dài hạn

Một ưu điểm nổi bật khác của VF 9 là khả năng tiết kiệm chi phí chăm sóc trong thời gian dài. Với mẫu xe điện này, chủ xe không cần thay dầu động cơ, lọc dầu động cơ, bugi hay lọc nhiên liệu như khi sử dụng một chiếc SUV xăng.

Chu kỳ bảo dưỡng định kỳ của VF 9 là 15.000 km hoặc một năm, góp phần giảm tần suất đưa xe vào xưởng. Chia sẻ từ cộng đồng người dùng hiện tại cho thấy, chi phí bảo dưỡng VF 9 mỗi lần chỉ vào khoảng vài trăm nghìn đồng tới hơn 1 triệu đồng.

Ngoài ra, VinFast áp dụng bảo hành xe và pin cao áp VF 9 trong 10 năm hoặc 200.000 km, giảm bớt băn khoăn của khách hàng về những khoản phát sinh trong quá trình sử dụng. Dịch vụ cứu hộ 24/7 được miễn phí trong thời gian này.

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Dễ lái,dễ sạc, dễ chăm sóc, VF 9 đang có giá niêm yết chỉ từ 1,348 tỷ đồng. Đến hết ngày 19/12/2026, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 còn mang tới ưu đãi 5%, đưa giá xe về chỉ từ khoảng 1,28 tỷ đồng (bản Eco). Ưu đãi dành cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của thương hiệu bất kỳ hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi mua VF 9.

Khách hàng có cơ hội khám phá ô tô điện VinFast tại chuỗi 880 sự kiện “Thu xăng đổi điện – Chọn xe chọn VinFast” diễn ra vào các dịp cuối tuần từ 17/10 đến 27/12/2026 tại 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Tại sự kiện, khách hàng có thể trải nghiệm không gian, trang bị trên VF 9, được tư vấn về chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 và có cơ hội trúng VF 2 khi đặt cọc. Khách hàng có thể xem chi tiết chương trình và địa điểm tổ chức tại website VinFast.

#VinFast VF 9 #xe điện VinFast

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