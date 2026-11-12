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Pháp luật

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Công an TPHCM thông tin về vụ cô gái bị sát hại rồi phi tang trong hẻm

Nguyễn Dũng

TPO - Bước đầu đối tượng Chúc Kim Hương ( sinh năm 1996) khai nhận quen biết chị Q. qua mạng. Sau khi hẹn gặp nhau tại nơi ở của Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng đã dùng thanh sắt tấn công chị Q. khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (sinh năm 1996, thường trú tại Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM) để làm rõ hành vi liên quan cái chết của chị T.T.T.Q. (sinh năm 2002, cư trú tại phường Tân Sơn Hòa, TPHCM). Thi thể chị Q. được phát hiện tại bãi đất trống trong một con hẻm trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM.

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Đối tượng Chúc Kim Hương bị bắt giữ.

Theo Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự-PC02), lúc 14 giờ ngày 8/11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của mẹ chị Q. về việc gia đình mất liên lạc với chị từ ngày 2/11.

Sau khi vào cuộc, khẩn trương truy xét, ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an phường Tân Sơn Hòa và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Chúc Kim Hương. Tại cơ quan Công an, Chúc Kim Hương đã khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu Hương khai nhận đối tượng và chị Q quen biết nhau qua mạng. Ngày 1/11, sau khi hẹn nhau và quan hệ tình dục tại nơi ở của Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hương đã dùng thanh sắt tấn công chị Q khiến nạn nhân tử vong, sau đó đối tượng chôn giấu thi thể nạn nhân tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi của mình.

Được biết, trong đêm 11 rạng sáng 12/11, lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể nạn nhân đi giám định pháp y.

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Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.
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Cơ quan chức năng lấy lời khai Chúc Kim Hương.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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