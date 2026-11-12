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Thế giới

Nvidia tìm người thay thế CEO Jensen Huang sau loạt bê bối ngoại tình

Minh Hạnh

TPO - Theo một nguồn thạo tin, hội đồng quản trị của Nvidia đang phối hợp với một đơn vị bên ngoài để tìm kiếm người thay thế vị trí giám đốc điều hành (CEO) của ông Jensen Huang. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin về việc ông Huang vướng vào nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân.

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CEO Nvidia - Jensen Huang. (Ảnh: Reuters)

Một nguồn tin giấu tên cho biết, hội đồng quản trị đang cân nhắc việc bổ nhiệm một lãnh đạo tạm thời trong lúc tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Các thành viên hội đồng quản trị đã có cuộc họp vào ngày 11/11 để thảo luận về tương lai của ông Huang, theo những người nắm rõ tình hình.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị đang chuẩn bị cách chức ông Huang.

Nvidia hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận.

Hội đồng quản trị Nvidia đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kể từ ngày 8/11, khi ông Jensen Huang thừa nhận có quan hệ tình ái ngoài hôn nhân. Báo giới xác định người tình của ông Huang là bà Alice Huang - một cựu giám đốc điều hành mảng trung tâm dữ liệu tại một công ty vốn là một trong những khách hàng lớn nhất của Nvidia ở Đông Nam Á.

Khủng hoảng leo thang vào cuối ngày 11/11, khi tờ New York Times dẫn lời các cá nhân giấu tên từng làm việc tại Nvidia cho biết, ông Jensen Huang còn có mối quan hệ với bà Kimberly Powell - phó chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe của Nvidia.

Thông tin này đã đặt hội đồng quản trị Nvidia vào một tình thế khó xử: liệu có nên loại bỏ ông Jensen Huang - người đồng sáng lập, cũng là người duy nhất từng điều hành Nvidia, một vị lãnh đạo vốn nhận được sự tôn trọng từ các cổ đông lẫn khách hàng, và là người đã dẫn dắt công ty đạt mức tăng trưởng giá cổ phiếu hơn 700.000% hay không?

Tuy nhiên, nếu ông Jensen Huang tiếp tục giữ vai trò hiện tại, Nvidia có khả năng sẽ phải đối mặt với sự giám sát gắt gao từ các nghị sĩ, nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên. Họ lo ngại về mối quan hệ của ông với bà Alice Huang, rằng liệu điều này có đặt các bí mật thương mại của Nvidia vào thế rủi ro hay không, cũng như lo ngại về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông với một nhân viên cấp dưới trực tiếp tại công ty.

Những diễn biến này cho thấy Nvidia đang thiếu kế hoạch tìm người kế nhiệm ông Jensen Huang, đồng thời cho thấy vị CEO 63 tuổi này gắn bó mật thiết đến mức nào với công ty và sự thành công của nó.

Nếu ông rời đi, tác động sẽ lan rộng vượt xa phạm vi hoạt động của công ty, bởi Nvidia là nhà sản xuất chip thống trị - thành phần cốt lõi thúc đẩy sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Ông Jensen Huang là một chuyên gia đàm phán lão luyện, đã tận dụng nguồn lực khổng lồ của Nvidia để đầu tư vào chuỗi cung ứng AI cũng như nhiều công ty khởi nghiệp khác nhau.

Ông cũng là người tiên phong quảng bá mạnh mẽ cho cuộc cách mạng AI, thường giảm nhẹ những lo ngại về rủi ro đối với nhân loại và nhấn mạnh vào các lợi ích mà công nghệ này mang lại.

Cổ phiếu của Nvidia đã giảm 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi các thông tin về tương lai của ông Jensen Huang được công bố vào ngày 11/11.

Người tình tin đồn của ông Jensen Huang - bà Alice Huang - từng là một giám đốc điều hành tại Megaspeed International, công ty có trụ sở tại Singapore, vốn được tách ra từ một doanh nghiệp trò chơi điện tử của Trung Quốc.

Theo Bloomberg, công ty này đã bị phía Mỹ điều tra trong nhiều tháng liên quan đến nghi vấn buôn lậu chip.

Tuy nhiên, cả Megaspeed và Nvidia đều phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Bloomberg

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#Jensen Huang #CEO Nvidia #ngoại tình #Alice Huang #chip trí tuệ nhân tạo #AI

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