Infographic: Việt Nam - Nhật Bản: Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Nhật Bản từ 8-11/11/2026
TPO - Trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bê bối liên quan đến CEO Jensen Huang của Nvidia đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước, gây ra thách thức mới đối với thỏa thuận đình chiến thương mại sắp hết hạn.
TPO - Theo một nguồn thạo tin, hội đồng quản trị của Nvidia đang phối hợp với một đơn vị bên ngoài để tìm kiếm người thay thế vị trí giám đốc điều hành (CEO) của ông Jensen Huang. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin về việc ông Huang vướng vào nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân.
TPO - Hàng trăm nghìn người đã xuống đường tại Barcelona (Tây Ban Nha), phản đối giá thuê nhà tăng vọt, yêu cầu bảo vệ quyền lợi người thuê. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha chuẩn bị tổ chức bầu cử quốc hội sớm, giữa lúc khủng hoảng nhà ở ngày càng gây sức ép lên chính phủ.
TPO - Người phụ nữ đang là tâm điểm trong vụ bê bối có nguy cơ khiến CEO Jensen Huang của Nvidia mất chức đã trở về quê nhà, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết.
TPO - Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi với một thỏa thuận nguyên tắc về việc trao đổi tù nhân quy mô lớn, cùng kế hoạch cho các hoạt động ngoại giao tiếp theo. Các cuộc thảo luận kéo dài gần năm giờ vào ngày 10/11 và chưa đầy hai giờ vào ngày 11/11.
TPO - Một tòa nhà 3 tầng tại quận Brooklyn, thành phố New York (Mỹ), vừa bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hơn 250 nhân viên cứu hỏa và cấp cứu đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.
TPO - Những người ủng hộ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina đã xuống đường tại Bangladesh, để đòi chính quyền cho phép bà về nước. Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành đụng độ căng thẳng với lực lượng an ninh, dẫn đến việc cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn cao su để đối phó.
TPO - Lính gác làm nhiệm vụ bảo vệ Mộ Chiến sĩ vô danh dường như đã lên tiếng nhắc nhở phái đoàn của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, vì có tiếng cười vang lên khi đoàn đến viếng tại địa điểm linh thiêng này.
TPO - Hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị cách chức Giám đốc điều hành Jensen Huang, sau khi vị tỷ phú này bị cho là đã có hai mối quan hệ ngoài hôn nhân, báo Wall Street Journal dẫn lời những người nắm được tình hình cho biết.
TPO - Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Đại sứ Nga tại Washington - ông Alexander Darchiev - đã đột ngột qua đời hôm 11/11, hưởng thọ 66 tuổi.
TPO - Một ngày sau khi công khai thừa nhận việc ngoại tình, Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia - tỷ phú Jensen Huang - vẫn tiến hành cuộc họp buổi sáng thường lệ với các lãnh đạo của công ty, cố gắng duy trì lịch làm việc như mọi ngày.
TPO - Ukraine đang ráo riết tìm kiếm tên lửa Patriot để đối phó các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga, với nhu cầu lên tới 300 quả trong mùa đông tới. Tuy nhiên, khi hợp đồng mua 500 tên lửa PAC-3 MSE từ Mỹ có thể phải chờ đến sau năm 2030, Kiev đang đặt kỳ vọng vào kho dự trữ của các đồng minh châu Âu.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đang sản xuất vũ khí và đạn dược với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, hàng loạt hợp đồng quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD cho thấy thực tế đáng lo hơn.
TPO - Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với các nhà lãnh đạo châu Âu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về Ukraine tại Abu Dhabi vừa kết thúc và hai đặc phái viên Mỹ dự kiến tới Moscow để tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình.
TPO - Sau hai ngày đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi, trưởng đoàn Nga, ông Vladimir Medinsky cho biết các bên đã tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề, đồng thời đạt thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn mới. Tuy nhiên, bất đồng vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến vấn đề an ninh châu Âu và vai trò của các nước phương Tây.
TPO - Một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp trên biển và trên không đã giúp giải cứu thành công 14 thành viên thủy thủ đoàn sau khi tàu chở hàng của họ bị chìm ngoài khơi tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Toàn bộ diễn biến giải cứu được ghi lại bằng video hôm 9/11.