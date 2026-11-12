Infographic: Việt Nam - Nhật Bản: Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo

TPO - Theo một nguồn thạo tin, hội đồng quản trị của Nvidia đang phối hợp với một đơn vị bên ngoài để tìm kiếm người thay thế vị trí giám đốc điều hành (CEO) của ông Jensen Huang. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin về việc ông Huang vướng vào nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân.