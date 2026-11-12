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Hải Phòng: Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là mũi nhọn tăng trưởng cuối năm

Nguyễn Hoàn

TPO - TP Hải Phòng vừa điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý IV/2026, tập trung vào khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - du lịch để đạt được mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TP Hải Phòng duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao và có xu hướng tăng tốc qua từng quý. GRDP 9 tháng ước tăng 12,08%, tuy chưa đạt kịch bản 12,54% nhưng khoảng cách không lớn và đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 6 năm gần đây.

Đặc biệt, quý III/2026, TP Hải Phòng đạt mốc tăng trưởng 13,09%, cao hơn quý I và quý II, vượt mục tiêu tăng trưởng bình quân cả năm, cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế địa phương.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 13%, TP Hải Phòng đã triển khai kế hoạch điều chỉnh kịch bản tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm.

Cụ thể, quý IV/2026, Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng 15,39% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, giá trị tăng thêm khu vực nông – lâm – ngư nghiệp đạt 8.549 tỷ đồng (2,48%); khu vực công nghiệp – xây dựng đạt 116.406 tỷ đồng (18,46%); khu vực dịch vụ đạt 70.012 tỷ đồng (12,62%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 12.744 tỷ đồng (13,37%).

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Công nghiệp - xây dựng là mũi nhọn tăng trưởng của TP Hải Phòng trong 3 tháng cuối năm 2026.

Thu ngân sách dự kiến hơn 58.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 34.200 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 109.000 tỷ đồng, hoàn thành 4.609 căn nhà ở xã hội.

Thành phố xác định có 3 nhóm nhân tố tăng trưởng. Trong đó, khu vực công nghiệp – xây dựng là chủ lực với mục tiêu tăng trưởng 22,8-25,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Nổi bật là các dự án công nghiệp mới đưa vào hoạt động trong năm sẽ tăng công suất. Dự kiến có thêm 28 dự án công nghiệp mới hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng KCN Kim Thành và 9 cụm công nghiệp.

Ba tháng cuối năm cũng dự kiến khởi công thêm 5 công trình trọng điểm, quy mô lớn như: Cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng; Xây dựng bến cảng số 7-8-9-10 Lạch Huyện; Nhà máy xử lý rác thải Seraphin Hải Phòng.

Bên cạnh mũi nhọn công nghiệp - xây dựng, khu vực dịch vụ - du lịch được xác định là cao điểm tiêu dùng. Nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí tăng mạnh với trung tâm thương mại AEON Hải Dương vừa khánh thành, đưa vào hoạt động kết hợp với các tuyến phố đi bộ đêm tại khu vực trung tâm…

Thành phố cũng dự kiến mục tiêu thu hút khoảng 3,3 triệu lượt khách du lịch trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, trọng tâm thu hút từ các sự kiện lớn như: Chung khảo, Chung kết Hoa hậu Việt Nam, giải chạy Gemadept Run, giải chạy Nomura Samurai Run, giải thể thao điện tử Game On kết hợp cùng khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch golf, du lịch Mice.

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Hoa hậu Việt Nam và các sự kiện biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, thể thao, du lịch là một trong những hoạt động trọng điểm tăng trưởng, thu hút khách du lịch dịp cuối năm tại Hải Phòng.

Bên cạnh đó, có nhiều chuỗi hoạt động kỷ niệm, hội nghị, diễn đàn, thể thao, sự kiện văn hóa nghệ thuật biểu diễn lớn được tổ chức thu hút lượng lớn đại biểu, khách trong nước và quốc tế.

UBND TP Hải Phòng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thuế, Chi cục Hải quan khu vực 3, Kho bạc Nhà nước khu vực 3 và các sở ngành, địa phương thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện kịch bản thu ngân sách theo từng tháng, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa.

Đặc biệt là nguồn thu từ đất, thuế, phí, lệ phí và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 13%.

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#Hải Phòng #GRDP Hải Phòng #kịch bản tăng trưởng #công nghiệp - xây dựng #dịch vụ - du lịch.

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