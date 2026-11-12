Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đại biểu Quốc hội: Cơ chế nào để chấm dứt yêu cầu người dân khai thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu?

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) đặt vấn đề, có cơ chế nào để các cơ quan chấm dứt yêu cầu người dân kê khai, nộp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu nhà nước.

Sáng 12/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Cần cam kết về bao nhiêu loại giấy tờ được cắt giảm

Đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) đặt vấn đề, người dân vẫn phải cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có, đề nghị bộ trưởng cho biết trách nhiệm của bộ trong việc bảo đảm hệ thống thực sự liên thông, dữ liệu được tái sử dụng. Có cơ chế nào các cơ quan phải chấm dứt yêu cầu người dân kê khai, nộp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu nhà nước”, đại biểu nói.

tp_1211huy.jpg
Đại biểu Nguyễn Văn Huy. Ảnh: Như Ý.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, vấn đề người dân phải đến làm thủ tục hành chính nhiều lần, có 5 nguyên nhân.

Đầu tiên là phần mềm chưa kết nối đồng bộ. Thứ hai là quy trình biểu mẫu phần mềm chưa được điều chỉnh thống nhất. Thứ ba là dữ liệu chưa đầy đủ. Thứ tư là thiết bị đường truyền và hỗ trợ kỹ thuật một số nơi chưa đáp ứng.

“Nguyên nhân thứ năm là con người. Có một bộ phận người dân năng lực tiếp cận công nghệ số cũng còn hạn chế và đặc biệt ở một số nơi cán bộ xã cũng còn hạn chế về năng lực tiếp cận”, bộ trưởng nói.

Về giải pháp, theo bộ trưởng, bộ đã triển khai quyết liệt các vấn đề liên quan, trong đó, bộ đã cử cán bộ xuống một số xã ở một số địa phương, thống kê được khoảng 29 bài toán nhỏ mà cán bộ xã đang gặp phải. Từ các bài toán này, bộ sẽ hình thành những lời giải để hướng dẫn cho từng cán bộ xã ở vùng đó và sau đó sẽ tổng quát hóa để có thể nhân rộng.

Nội dung thứ 2, cán bộ của bộ xuống cấp xã để nắm bắt, lắng nghe hằng tuần, hằng ngày, hằng tháng cán bộ xã phụ trách chuyển đổi số phải làm gì, báo cáo những gì. Trên cơ sở nắm bắt đó, bộ sẽ đề ra được hệ thống bài giảng để cập nhật kiến thức cho cán bộ cấp xã.

tp_1211botruong2.jpg
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Như Ý.

Tranh luận sau đó, đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) bày tỏ rất vui khi bộ đồng hành, xác định các bài toán cần lời giải ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, theo đại biểu, đây là các bài toán lớn, chứ không phải bài toán nhỏ.

Đại biểu đề nghị bộ trưởng nêu rõ về giải pháp và thời hạn giải quyết các bài toán này, bởi cơ sở đang rất mong chờ.

Đại biểu cũng cho rằng, có một vấn đề thực tế xảy ra mà chưa xử lý được, là có quá nhiều ứng dụng của bộ, ngành, địa phương. Người dân, cán bộ, công chức, đảng viên phải cài rất nhiều ứng dụng, quản lý rất nhiều tài khoản, phải nhập đi nhập lại nhiều thông tin…

Theo đại biểu, bộ cần cam kết về bao nhiêu loại giấy tờ được cắt giảm, người dân không phải nộp lại, và bộ có rà soát, tích hợp các ứng dụng về một đầu mối, một tài khoản định danh duy nhất hay không?

Trao đổi lại về vấn đề này, Bộ trưởng Vũ Hải Quân bày tỏ đồng tình với nhận định của đại biểu rằng, đây là các bài toán “không phải nhỏ”. Theo bộ trưởng, nếu nhìn về góc độ công nghệ thì không phải là bài toán lớn, nhưng nếu đặt bài toán công nghệ đó lên vai cán bộ cấp xã thì đó thực sự là bài toán lớn.

Về thời hạn, theo bộ trưởng, với 29 bài toán nêu trên, bộ đang làm thí điểm, sẽ kết thúc vào tháng 12/2026 và đầu năm 2027 sẽ thí điểm nhân rộng hỗ trợ cho các xã.

Về vấn đề dữ liệu, nền tảng, theo bộ trưởng, quyết định của Thủ tướng đã nêu rõ, cơ bản đến năm 2030 phải hoàn thành; các thủ tục hành chính được thực hiện toàn trình từ năm 2030. “Dựa vào quyết định đó, bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai”, bộ trưởng nói, cho rằng, sẽ gửi kế hoạch chi tiết đến đại biểu Quốc hội để báo cáo.

Đã làm chủ được công nghệ lõi nào?

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Minh Tuấn (đoàn Phú Thọ) nêu, theo thông tin bộ trưởng cung cấp, chúng ta đã làm chủ được công nghệ lõi liên quan đến UAV, robot. Đại biểu đặt câu hỏi, vậy, công nghệ lõi này là gì, chúng ta đã làm chủ được như thế nào?.

tp_1211tuan.jpg
Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn. Ảnh: Như Ý.

Về vấn đề này, bộ trưởng nêu, ví dụ như về 5G hay chip, bước thiết kế chúng ta đã có thể làm được, nhưng để tạo ra con chip đó thì vẫn phải gửi ra nước ngoài. “Như vậy, ở đây, trong một số công đoạn để tạo ra sản phẩm công nghệ chiến lược thì một số công đoạn chúng ta đã làm chủ như thiết kế chip bán dẫn”, bộ trưởng nói.

Về chiến lược phát triển, theo bộ trưởng, bộ chia ra hai nhóm tiếp cận.

Với nhóm có thể áp dụng ngay trong công nghệ chiến lược thì tiến hành làm luôn. Ví dụ như công nghệ vắc-xin, có thể chuyển giao từ nước ngoài về để sản xuất ở trong nước được, đóng góp ngay cho sự phát triển kinh tế.

Với nhóm công nghệ đòi hỏi thời gian lâu dài và không thể làm ngay được, ví dụ như lĩnh vực UAV, do tích hợp rất nhiều công nghệ, theo bộ trưởng, đòi hỏi phải chia ra thành từng nhóm vấn đề để đặt hàng giải quyết…

Xem thêm

#Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ #Vũ Hải Quân #Người dân phải cung cấp thông tin nhiều lần

Cùng chuyên mục

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong: Dành trọn thời gian, tình cảm, trí lực cho thành phố

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong: Dành trọn thời gian, tình cảm, trí lực cho thành phố

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, công việc phía trước còn rất nhiều nên sẽ bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất; sẽ dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm, trí lực cho nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Thái Nguyên tính làm đường chuyên dụng chở khoáng sản để giảm bụi

Thái Nguyên tính làm đường chuyên dụng chở khoáng sản để giảm bụi

TPO - Mỗi ngày, hàng ngàn lượt xe tải chở khoáng sản và các phương tiện lưu thông nối đuôi nhau qua Quốc lộ 1B, đoạn qua xã Quang Sơn khiến cuốn bụi mù mịt, phủ kín nhà cửa, cây cối. Chính quyền địa phương đề xuất đầu tư 170 tỷ đồng xây tuyến đường chuyên dụng để giải bài toán vận chuyển khoáng sản, giảm ô nhiễm bụi.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả tràn

TPO - Trước tình hình mưa lớn, nước đổ về hồ tăng cao, Thủy điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) dự kiến từ 12h ngày 12/11 điều chỉnh tăng tổng lưu lượng xả về hạ du lên mức không quá 3.000m³/s.

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

Giới thiệu ông Lê Quốc Phong bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM

TPO - Tại kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác cán bộ, HĐND TPHCM đã giới thiệu ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Xử phạt người bán quạt chèo kéo, chửi bới hướng dẫn viên du lịch ở hồ Hoàn Kiếm

Xử phạt người bán quạt chèo kéo, chửi bới hướng dẫn viên du lịch ở hồ Hoàn Kiếm

TPO - Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một người bán hàng rong chèo kéo khách và chửi bới hướng dẫn viên du lịch tại khu vực tượng đài Cảm Tử (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Công an phường Hoàn Kiếm đã xác minh, lập biên bản xử phạt hành chính người vi phạm với tổng số tiền 1,2 triệu đồng.

Cháy nhà ở Hải Phòng lúc nửa đêm

Cháy nhà ở Hải Phòng lúc nửa đêm

TPO - Đêm 11, rạng sáng 12/11, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hải Phòng) đã kịp thời tổ chức lực lượng, giải cứu 3 người trong một gia đình tại phường Lưu Kiếm thoát ra khỏi đám cháy nhà lúc nửa đêm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe