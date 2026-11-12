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Quảng Ngãi huy động xe thiết giáp, sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Nguyễn Ngọc

TPO - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động, chuẩn bị xe thiết giáp cùng các phương tiện, trang bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Huy động xe thiết giáp, sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Ngày 12/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã huy động, chuẩn bị xe thiết giáp cùng các phương tiện, trang bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc được yêu cầu duy trì trực 24/24 giờ, kiểm tra phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc và sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp chính quyền địa phương rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị phương án sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển nhu yếu phẩm đến những địa bàn bị cô lập, chia cắt.

Lực lượng, phương tiện được bố trí theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi thiên tai xảy ra.

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Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi huy động xe thiết giáp, sẵn sàng ứng phó mưa lũ.

91 điểm sạt lở do mưa lũ ở Quảng Ngãi, hàng trăm người sơ tán

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài khiến địa phương xuất hiện 91 điểm sạt lở lớn nhỏ tại 18 xã, với tổng khối lượng đất đá ước tính hơn 213.000 m³.

Đáng lo ngại, toàn tỉnh còn 22 khu vực thuộc 9 xã có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa 970 hộ với 2.788 người. Chính quyền đã sơ tán 178 hộ/527 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn.

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Điểm sạt lở tại tuyến Tỉnh lộ 676 (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại xã Ngọc Linh, lực lượng chức năng phải khẩn trương sơ tán hàng trăm người dân ở thôn Mường Hoong và Tăk Min do nguy cơ sạt lở núi. Người dân được bố trí nơi ở tạm, cung cấp nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ở xã Tu Mơ Rông, sạt lở xảy ra tại 5 vị trí, trong đó có khu vực phía sau trường mầm non, chợ trung tâm và khu giãn dân thôn Mô Pả. Riêng khu giãn dân xuất hiện đoạn sạt lở dài khoảng 120 m, cao 18 m, đe dọa nhà cửa và tài sản của người dân.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến giao thông miền núi bị đất đá vùi lấp. Tại xã Tây Trà, có 19 điểm sạt lở với hơn 18.000 m³ đất đá, tập trung trên các tuyến đường Trường Sơn Đông, Tỉnh lộ 623 và đường liên thôn.

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Khắc phục sạt lở ở xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi).

Ở xã Măng Bút, một ngôi nhà tại thôn Mân Tiêu bị sập hoàn toàn. Trong khi đó, tại xã Long Phụng, trận lốc tối 10/11 khiến 13 hộ dân bị tốc mái nhà.

Không chỉ miền núi, nhiều khu vực ven sông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại xã Phước Giang, nước lũ gây sạt lở khoảng 4 km dọc hai bờ sông, uy hiếp nhiều tuyến đường. Riêng khu vực Cửa Lở (xã An Phú) bờ sông bị khoét sâu khoảng 30 m, đoạn sạt lở dài 70 m.

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Đưa người dân tổ Gò Xuyên (xã Ba Vì) ra khỏi vùng cô lập.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, mực nước trên các sông Phước Giang, Trà Khúc và Trà Bồng đang xuống, nhưng một số khu vực vẫn ngập, ảnh hưởng việc đi lại của hơn 2.100 hộ dân với khoảng 8.400 người.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 582 lượt cán bộ, chiến sĩ, công an và lực lượng địa phương tham gia khắc phục hậu quả, chốt chặn tại các điểm ngập, sạt lở và hỗ trợ người dân.

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#sạt lở Quảng Ngãi #mưa lũ Quảng Ngãi #sơ tán người dân #Bộ Chỉ huy Quân sự #sạt lở đất #phòng chống thiên tai #huy động xe thiết giáp #sẵn sàng ứng phó mưa lũ

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