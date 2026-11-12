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Đất đá ồ ạt đổ xuống đường, miền núi Đà Nẵng chạy đua khơi thông

Hoài Văn

TPO - Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại các xã miền núi Đà Nẵng, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường, khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Chính quyền địa phương huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khơi thông, đồng thời sơ tán hàng trăm người khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại xã Trà Leng (TP Đà Nẵng), mưa lũ khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn bị sạt lở, chia cắt. Các lực lượng đang tập trung khắc phục để sớm thông tuyến, đảm bảo đi lại cho người dân.

Nỗ lực khắc phục sạt lở ở Trà Leng. Nguồn Minh Nghĩa

Ông Châu Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết, tính đến 10h cùng ngày 12/11, xã đã sơ tán khẩn cấp 30 hộ/129 nhân khẩu. Mưa lũ khiến 2 nhà dân bị thiệt hại nặng, mức độ từ 30-50%. Đáng chú ý, mái taluy dương tại khu thể thao thôn 1 bị sạt lở trên chiều dài 27 m, với khối lượng đất đá khoảng 650 m³.

Hàng loạt tuyến đường bị ảnh hưởng, trong đó có ĐH1, ĐH2, đường trước Trường PTDTBT Tiểu học Trà Leng (phân hiệu) và các tuyến vào thôn Tak Xoai, Sar Chỉa, Bằng Xim, Moang Roang cùng nhiều khu dân cư khác.

Đặc biệt, tại Km4+620 tuyến ĐH1, một khối lượng lớn đất đá sạt xuống, gây ách tắc giao thông. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã huy động các phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng nhân công tổ chức thu dọn đồng thời từ hai đầu tuyến.

Theo Chủ tịch xã Trà Leng, mưa trên địa bàn cơ bản đã giảm, tuy nhiên hai tuyến đường huyết mạch vào trung tâm xã cũ bị sạt lở nặng, việc khắc phục mất nhiều thời gian, dự kiến đến hết ngày 13/11 mới có thể thông tuyến.

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Nhiều tuyến đường bị đất đá tràn xuống, các lực lượng nỗ lực khắc phục thông tuyến.

Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài, UBND xã đã yêu cầu người dân, các hộ kinh doanh dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu; bố trí nguồn lương thực tại 3 thôn có nguy cơ cao bị cô lập gồm Moang Roang, Sar Chỉa và Tak Cleng.

Tại xã Nam Trà My, sạt lở cũng diễn biến phức tạp. Địa phương đã sơ tán 36 hộ/153 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ cao, gồm làng Tak Ven, thôn Tak Pỏ, Tak Lũ và Trà Mai.

Trên địa bàn có 9 điểm sạt lở với tổng khối lượng đất đá khoảng 1.500 m³. Chính quyền đã huy động 15 người thuộc Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, dân quân và lực lượng xung kích tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả. Một số điểm sạt lở nhẹ đã được xử lý, bảo đảm giao thông. Các vị trí có khối lượng đất đá lớn trên Quốc lộ 40B và đường dân sinh thôn Tak Lũ đang được khẩn trương khắc phục.

Lực lượng chức năng cũng giăng dây, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập, sạt lở, không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

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Tuyến đường nguy cơ sạt lở được lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo. Ảnh: Xã Trà My

Cùng ngày 12/11, các đơn vị quản lý hồ chứa thông báo vận hành xả lũ nước hồ Phú Ninh và thủy điện Sông Tranh 2. Theo đó, hồ Phú Ninh bắt đầu điều tiết từ 14h, lưu lượng qua tràn dự kiến từ 30-700 m³/s. Thủy điện Sông Tranh 2 dự kiến điều tiết qua tràn từ 15h, với lưu lượng 70-1.000 m³/s, tùy lượng nước về hồ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ tính đến 7h ngày 12/11, khu vực miền núi Đà Nẵng có mưa phổ biến 100-250 mm, riêng Trà My lên tới 362 mm. Dự báo trong ngày 12/11, các xã miền núi phía nam tiếp tục có mưa 30-70 mm, có nơi trên 120mm. Từ đêm cùng ngày, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị vẫn cần hết sức cảnh giác.

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#sạt lở Đà Nẵng #mưa lũ miền núi #Trà Leng #Nam Trà My #khơi thông giao thông #sơ tán dân #Quốc lộ 40B

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