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Giải trí

Cảnh thân mật trong 'Cốc Vũ' hút gần 90 triệu lượt xem

Minh Vũ

TPO - Bộ phim hot nhất Trung Quốc hiện tại "Cốc Vũ" liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi vì cảnh tình cảm giữa hai diễn viên Trương Tụng Văn và Trương Tuyết Nghênh, cả hai hơn kém nhau 21 tuổi, bị cho là giống quan hệ cha - con hơn tình nhân.

Trang Sina đưa tin bộ phim đề tài hình sự phá án Cốc Vũ do Tỉnh Bách Nhiên, Trương Tụng Văn đóng chính gây chú ý khi liên tục đứng top 1 rating các đài truyền hình Trung Quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những nội dung vụ án hấp dẫn, phim cũng trở thành đề tài tranh luận vì mối quan hệ giữa hai nhân vật Chu Hải Dương do Trương Tụng Văn đóng và Lâm Như Ý của Trương Tuyết Nghênh. Cả hai hơn kém nhau 21 tuổi, nhưng vào vai vợ chồng và có cảnh giường chiếu gây tranh cãi.

Trong tập gần đây, Chu Hải Dương và Lâm Như Ý kết hôn và có những lời thoại tình cảm trong đêm động phòng. Nhưng cảnh quay này khiến gần 90 triệu khán giả quan tâm và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều.

Cảnh giường chiếu giữa hai diễn viên hơn kém nhau 21 tuổi gây tranh cãi.

"Những cảnh thân mật giữa họ lan truyền chóng mặt khiến nhiều người khó chịu. Đây đúng là tổn thương nghề nghiệp đối với nữ diễn viên. Tại sao lại chọn hai người cách nhau 21 tuổi vào vai vợ chồng? Phim biến cảnh giường chiếu thành một điểm thu hút khán giả, chiều lòng thẩm mỹ của khán giả nam trung niên, nhưng lại khiến những người xem bình thường phản cảm", khán giả có nhiều phản ứng tiêu cực về cảnh giường chiếu của Trương Tụng Văn và Trương Tuyết Nghênh.

Khán giả cũng phản ứng cách lựa chọn diễn viên của đoàn phim, cho rằng quá chiều lòng khán giả nam. "Đối tượng của phim hướng tới khán giả nam trung niên từ 30-50 tuổi, nên thiếu cân nhắc đến quan điểm của khán giả nữ", "Họ cách nhau 21 tuổi, hoàn toàn đủ tuổi để đóng vai cha con", khán giả phản ứng.

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Trương Tuyết Nghênh từng là ngôi sao nhí nổi danh, nhưng giờ đây chỉ có thể đóng vai phụ.

Một số khán giả cho rằng Cốc Vũ là dự án có chất lượng tốt, dàn diễn viên thực lực và xây dựng nhân vật cũng ấn tượng, tuy nhiên đoàn phim liên tục nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa hai nhân vật Chu Hải Dương và Lâm Như Ý để tạo ra tranh cãi, thu hút truyền thông.

Mặt khác, cũng có người thấy tiếc nuối cho Trương Tuyết Nghênh vì cô thuộc thế hệ tiểu hoa đán lứa sinh sau 1995 như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi, nhưng giờ chỉ có thể đóng vai nữ phụ, khó đảm nhận những vai nữ chính trong phim ngôn tình.

Trương Tuyết Nghênh sinh năm 1997 tại Chiết Giang, năm 2003, khi mới 6 tuổi cô đã xuất hiện trong bộ phim Người con gái anh hùng Vĩnh Lạc. Sau đó, Trương Tuyết Nghênh trở thành sao nhí nổi tiếng, quen mặt với khán giả khi góp mặt trong hàng loạt tác phẩm đình đám như Tân Liêu Trai, Công phu trạng nguyên, Hồng Hài Nhi, Đại kịch viện, Hóa trang Hầu Vương, Phong Thần Bảng: Phụng Minh Kỳ Sơn, Thuyền chính Phong Vân, Đại Minh kỳ tài...

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Trương Tuyết Nghênh trưởng thành xinh đẹp, nhưng danh tiếng không còn như xưa.

Trương Tuyết Nghênh còn đảm nhiệm vai Đổng Ngạc Uyển Ninh trong Mỹ nhân vô lệ, tham gia các dự án Mỹ nhân tâm kế, Tân Anh hùng xạ điêu, Mai khôi giang hồ, Tiếu ngạo giang hồ, Tân Thần điêu đại hiệp (2014), Thiếu nữ toàn phong (2015) và 15 năm chờ đợi chim di trú (2016), Vân Trung Ca, Bạch phát vương phi, Trạch quân ký, Mặc bạch, Bong bóng mùa hè, Nhiệt huyết thiếu niên...

Danh sách phim của Trương Tuyết Nghênh rất dài, diễn xuất được đánh giá cao. Năm 2016, cô đỗ thủ khoa của Học viện Hý kịch Trung ương, một trong những nơi đào tạo nhân tài nghệ thuật hàng đầu của Trung Quốc. Trương Tuyết Nghênh còn được đài truyền hình quốc gia CCTV lựa chọn là một trong Tứ tiểu hoa đán lứa sau 95 cùng với Quan Hiểu Đồng, Văn Kỳ và Trương Tử Phong.

Tuy nhiên, năm 2017, khi đóng bộ phim Bong bóng mùa hè cùng nam diễn viên Tần Tuấn Kiệt, một clip hậu trường đã ghi lại cảnh Trương Tuyết Nghênh cùng Tần Tuấn Kiệt thân mật ăn chung một bát súp cay.

Nhưng lúc này Tần Tuấn Kiệt đã có bạn gái là Dương Tử. Trương Tuyết Nghênh bị chỉ trích vì không có giới hạn rõ ràng với bạn diễn nam dẫn tới scandal không đáng có. Từ đó, danh tiếng của cô sụt giảm, đóng nhiều phim vẫn không thể bật lên thành sao hạng A.

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Khán giả tiếc nuối cho nhan sắc và diễn xuất của Trương Tuyết Nghênh.

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#Cốc Vũ #Trương Tụng Văn #Trương Tuyết Nghênh #Tỉnh Bách Nhiên #Lý Tiểu Nhiễm #phim Trung Quốc #sao Hoa ngữ

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