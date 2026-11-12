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Xã hội

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Thủ tướng Lê Minh Hưng trực tiếp trả lời chất vấn tại Quốc hội

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Phiên chất vấn Thủ tướng Lê Minh Hưng về những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ sẽ được diễn ra trong khoảng thời gian từ 15h45 đến 16h50 hôm nay (12/11).

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, thời gian trong 1 ngày 12/11.

Trong buổi sáng và chiều cùng ngày, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ.

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Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Phó Thủ tướng và các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan đã cùng tham gia trả lời, giải trình.

Sau khi kết thúc chất vấn hai lĩnh vực này, từ 15h45 đến 16h50, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu Quốc hội dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Phát biểu khai mạc chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, phiên chất vấn lần này tiếp tục thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ, quán triệt tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo là phải nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội để đi vào thực chất, sắc bén hơn, tránh hình thức.

Đồng thời, cần tập trung vào các điểm nghẽn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, để kịp thời tháo gỡ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân.

Sau phiên chất vấn Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

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#chất vấn Quốc hội #Quốc hội #Chính phủ #Kỳ họp thứ 2 #giám sát Quốc hội #Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

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