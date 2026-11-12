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Bộ trưởng Công an: Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư tiết kiệm gần 8.500 tỷ cho ngân sách

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với 17 bộ, ngành và 34 địa phương. Thời gian qua, cơ sở dữ liệu này đã phục vụ 2,77 tỷ lượt tra cứu, xác thực thông tin. Theo đánh giá, ước tính đã tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

“Chia lửa” với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tại phiên chất vấn sáng 12/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đến nay đã hoàn thành 9/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 80/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Phục vụ 2,77 tỷ lượt tra cứu, tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng

Thông tin về hạ tầng dữ liệu, Bộ trưởng cho biết, Bộ Công an hiện đang quản lý Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1, đã đưa vào vận hành từ tháng 8/2025.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với 17 bộ, ngành và 34 địa phương. Thời gian qua, cơ sở dữ liệu này đã phục vụ 2,77 tỷ lượt tra cứu, xác thực thông tin. Theo đánh giá, ước tính đã tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Về ứng dụng VNeID, hiện có hơn 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử của công dân, với 85 tiện ích được cung cấp trên ứng dụng này.

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Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Như Ý

Từ ngày 29/5, Bộ Công an tiếp nhận vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đến nay, Cổng đã kết nối với 16/16 bộ, ngành, 34/34 địa phương và tiếp nhận gần 35 triệu hồ sơ.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 57, với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ Công an đang tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm những công việc liên quan đến làm sạch dữ liệu.

Bộ Công an đã thành lập các tổ công tác và sẽ cử các tổ công tác phối hợp, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong việc làm sạch dữ liệu, với tinh thần bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, phải đánh giá, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương trước khi kết nối về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Theo Kế hoạch số 02, trước đây, thời hạn hoàn thành việc làm sạch dữ liệu để kết nối là ngày 30/11. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, để bảo đảm an ninh, an toàn, tiếp tục hoàn thiện dữ liệu và các tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, dự kiến trong quý II/2027, toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ được hoàn thiện để đưa vào khai thác, sử dụng.

Dữ liệu phải bảo đảm chính xác, bảo mật và an toàn

Đối với dữ liệu, Bộ trưởng cho biết, có một số nguyên tắc Bộ Công an đang triển khai thực hiện. Như đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi về nguyên tắc khai một lần, sử dụng nhiều lần; đã có dữ liệu thì không được yêu cầu cung cấp thêm; dữ liệu phải được chia sẻ, dùng chung.

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Phiên chất vấn các thành viên Chính phủ, sáng 12/11. Ảnh: Như Ý

Các nguyên tắc quản lý dữ liệu là bảo đảm tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu; bảo mật và an toàn; minh bạch và kiểm toán. Mọi hoạt động xử lý, thay đổi dữ liệu đều phải được ghi lại, đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất, dùng chung.

“Những vấn đề này đã được chúng tôi hoàn thiện trong Luật Dữ liệu và các nghị định hướng dẫn”, Bộ trưởng khẳng định.

Liên quan đến trách nhiệm Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 mà đại biểu chất vấn, Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an xác định trách nhiệm là đôn đốc và quản trị trên tinh thần chuyển từ quản trị tiến độ sang quản trị kết quả, gắn với sản phẩm và hiệu quả thực tế. Trong quá trình phát triển phải đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn.

Về nguyên tắc, mặc dù là Cơ quan Thường trực, Bộ Công an sẽ không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, nhưng sẽ thực hiện quản trị trên cơ sở hiệu quả và có trách nhiệm thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ này.

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#cơ sở dữ liệu trọng yếu #Bộ Công an #Trung tâm Dữ liệu quốc gia #VNeID #làm sạch dữ liệu #Nghị quyết 57 #Đại tướng Lương Tam Quang #Bộ trưởng Bộ Công an

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