Vào vùng ngập sâu ở Gia Lai

TPO - Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều khu dân cư ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập nước, hàng loạt tuyến đường ngập sâu.
TPO - Phiên chất vấn Thủ tướng Lê Minh Hưng về những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ sẽ được diễn ra trong khoảng thời gian từ 15h45 đến 16h50 hôm nay (12/11).
TPO - Do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng, dự án đường Tam Trinh vừa được điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 314 tỷ đồng và gia hạn thi công sang năm 2027. Hiện tại, công trường dự án vẫn đang chiếm dụng một phần diện tích mặt đường để phục vụ hoạt động xây lắp.
TPO - Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối với 17 bộ, ngành và 34 địa phương. Thời gian qua, cơ sở dữ liệu này đã phục vụ 2,77 tỷ lượt tra cứu, xác thực thông tin. Theo đánh giá, ước tính đã tiết kiệm gần 8.500 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
TPO - Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, từ ngày 14 – 16/11.
TPO - Một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ căn nhà ở xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), người dân chạy đến kiểm tra, chủ nhà được phát hiện đã tử vong. Cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân
TPO - Mưa lũ diễn biến phức tạp tại phía Đông Đắk Lắk, khiến nhiều khu vực ngập sâu, một người tử vong khi đi bắt cá. Tại xã Hòa Thịnh, 1.656 học sinh tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn.
TPO - Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai thu nhận mẫu ADN đợt 2 - năm 2026 đối với 6.927 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TPHCM.
TPO - Ngày 12/11 tại kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM khóa XI miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Văn Được, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.
TPO - Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại các xã miền núi Đà Nẵng, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường, khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Chính quyền địa phương huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khơi thông, đồng thời sơ tán hàng trăm người khỏi khu vực nguy hiểm.
TPO - TP Hải Phòng vừa điều chỉnh kịch bản tăng trưởng quý IV/2026, tập trung vào khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - du lịch để đạt được mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026.
TPO - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động, chuẩn bị xe thiết giáp cùng các phương tiện, trang bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, công việc phía trước còn rất nhiều nên sẽ bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất; sẽ dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm, trí lực cho nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.
TPO - Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM sau khi HĐND thành phố thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông tại kỳ họp sáng 12/11.
TPO - Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) đặt vấn đề, có cơ chế nào để các cơ quan chấm dứt yêu cầu người dân kê khai, nộp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu nhà nước.
TPO - Giữa mưa lũ, Công an xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) vượt dòng nước ngập đưa sản phụ đi sinh, hỗ trợ cụ ông 94 tuổi tránh lũ và di dời tài sản cho người dân.
TPO - Mỗi ngày, hàng ngàn lượt xe tải chở khoáng sản và các phương tiện lưu thông nối đuôi nhau qua Quốc lộ 1B, đoạn qua xã Quang Sơn khiến cuốn bụi mù mịt, phủ kín nhà cửa, cây cối. Chính quyền địa phương đề xuất đầu tư 170 tỷ đồng xây tuyến đường chuyên dụng để giải bài toán vận chuyển khoáng sản, giảm ô nhiễm bụi.