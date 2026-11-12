Vào vùng ngập sâu ở Gia Lai

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, công việc phía trước còn rất nhiều nên sẽ bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất; sẽ dành trọn thời gian, tâm huyết, sức lực, tình cảm, trí lực cho nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất.